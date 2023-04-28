Скільки грошей і часу потрібно на відбудову України - оцінки міжнародних фінансистів 

Чи зробить бізнес ставку на перемогу України? Відбудова України після війни, ремонт пошкоджених російськими обстрілами енергетики, доріг, мостів - масштабне завдання, яке, згідно з оцінками Світового банку, потребуватиме 411 мільярдів доларів. Такі кошти не під силу зібрати державам та міжнародним організаціям, вважають аналітики, потрібно залучати кошти приватних інвесторів.

Брати участь у відбудові України - це "робити ставку на перемогу і на завершення конфлікту", сказала перм'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, звертаючись до сотень італійських бізнесменів під час конференції 26 квітня.

Відбудова вже почалась, говорять в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). За допомогою міжнародних донорів в Україні вже відбудовуються дороги, житло та енергетика. ЄБРР, а також Міжнародна фінансова корпорація (МФК) при Світовому банку, які підтримують український бізнес у часи війни, намагаються залучити іноземні інвестиції і вже інвестують власні кошти у відновлення України та екстрений ремонт.

Ми поговорили з директоркою МФК з Центральної та Східної Європи Раною Карадшех та за головною економісткою ЄБРР Беатою Яворчик про те, що потрібно для відбудови України, скільки часу потрібно, щоб повернутись до довоєнного життя.

Гроші, реформи і мир - три передумови успішного відновлення України

Яворчик вважає - Україна має всі шанси для успішного відновлення, але є три необхідні умови: інвестиції, реформування стандартів управління державою, а також стійкий мир. Всі з цих умов - досяжні, однак, останню передумову - стійкий мир - забезпечити найбільш складно, каже вона.

"Для успішного відновлення потрібні три речі, - говорить експертка в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. - Очевидно, гроші, але Україна має багато друзів за кордоном, тому гроші будуть надходити. Також приватний сектор інвестуватиме, якщо буде певне страхування від міжнародної спільноти. Друге – покращення роботи інституцій та якості управління. І тут я маю оптимізм, бо процес вступу до Європейською Союзу може створити якір і задати напрямок реформам. Третій компонент – стабільний мир. Цього найскладніше досягнути".

Рана Карадшех, чия установа працює в Україні і намагається підтримати приватний бізнес, каже, що Україна має, на що і на кого спертися і всередині країни. Її вразила стійкість українських бізнесменів, які і в часи війни, намагаються надавати товари та послуги українцям.

Бізнес, який не припинив працювати в час війни, зауважує Карадшех в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, виявив надзвичайну стійкість і потребує підтримки. "Вважаю, критично важливо для нас зараз підтримувати приватний сектор України. Перед війною 70% ВВП країни припадало на приватний сектор. Це робочі місця, торгівля, економіка. МФК підтримав приватний сектор України після російського вторгнення до України. Ми оголосили про пакет обсягом 2 мільярди, який плануємо спрямувати на різні сфери діяльності приватного сектору".

Нас справді вразила стійкість людей, які віддані тому, щоб продовжувати працювати

"Нас справді вразила стійкість людей, які віддані тому, щоб продовжувати працювати і наша підтримка в основному спрямована на те, щоб компанії продовжували діяльність, щоб люди мали оплачувану роботу, а бізнес надавав товари та послуги. Вони тяжко працюють і надзвичайно стійкі, але їм потрібен капітал, вони мають шукати нові торгові шляхи, цикл обігу робочого капіталу більш довгий, потрібно ремонтувати завдані руйнування. Їм потрібні гроші", - додає вона.

У час війни потрібно створювати такі умови, щоб люди могли продовжувати жити та працювати в Україні, людський ресурс стане основним у відбудові, переконані в ЄБРР.

Минулого року ЄБРР інвестував 1,7 мільярда доларів до України. Цього року банк планує інвестувати щонайменше 1,3 млрд, щоб життя людей стало кращим, каже Яворчик.

"Ми фінансували екстрені закупки газу для опалення взимку, допомагали ремонтувати енергомережу, щоб було світло. Ми фінансували ремонт залізниці, щоб ходили потяги. Коли йдеться про відбудову, багато говорять про відновлення капітальних активів, але потрібні і людські ресурси. Тому треба покращити життя, щоб люди залишались в країні, щоб коли настане відбудова, тут були люди", - каже Яворчик.

Вже зараз інвестувати до галузей, що рухатимуть економіку вперед після війни, закликає МФК

В МФК додають – не варто очікувати, коли ситуація покращиться, потрібно інвестувати вже зараз і відбудовувати не лише житло чи інші соціальні об’єкти, але і підтримувати тих, хто стане рушієм української економіки, як працівників у галузі високих технологій чи сільського господарства.

"Хочу наголосити, що ми прагнемо підтримати нужденних, але ми також хочемо підтримати ті сфери, де Україна має перевагу і може ще збільшити зростання", - каже Карадшех.

"МФК дивиться на різні сфери економіки і надало декілька сотень мільйонів клієнтам з початку конфлікту. Це – клієнти в сфері високих технологій, клієнти в агробізнесі. Ми працюємо з банками, щоб ті кредитували торгівлю, щоб товари та послуги надходили", - каже Карадшех.

Банки розвитку інвестують свої кошти, але і сподіваються, що приватні компанії прийдуть за ними. Тут може допомогти партнерство з інституціями розвитку, або планований механізм страхування інвестицій від ризиків війни, який може бути створений на базі агенції МІГА, каже Яворчик, але і зараз в участі у відбудові України, яка може стати одним із найбільших будівельних проектів покоління, зацікавлені багато компаній.

"Є компанії, які до нас звертаються, і я сама розмовляю з приватним бізнесом в багатьох країнах, країнах-сусідах в регіоні і закликаю їх інвестувати до України. І, кажу вам, багато хто цікавиться, але хочуть заходити на ринок в партнерстві з такою установою як МФК, бо вважають теперішню ситуацію дещо ризикованою. Я кажу компаніям, зацікавленим в інвестиціях, що ми готові їх підтримати", - каже Карашдех.

Стосовно історичного досвіду відбудов, каже Карадшех, якщо і є якийсь урок - то це те, що умови для інвестицій ніколи не будуть досконалими і з інвестиціями не варто зволікати.

Українські біженці можуть стати містком для європейських інвестицій до України, вважають в ЄБРР

В ЄБРР вважають – Україна має всі шанси на швидке відновлення. В нещодавньому дослідженні ЄБРР дослідив повоєнну відбудову після 200 воєн. У половині випадків країнам знадобилась чверть століття, щоб повернутись до довоєнних доходів. Навіть Японія, яку вважають історією успіху, відновлювалась 15 років після Другої світової.

"В Україні багато що відбувається, що є позитивним для неї у підготовці до відновлення, - каже Яворчик. - Реформи в контексті вступу до ЄС, люди в Україні освічені. Міжнародна спільнота хоче допомогти. Тому Україна має всі шанси на відновлення. Хоча багато біженців зараз за кордоном, і з досвіду ми знаємо, що дехто з них не повернеться, вони можуть статі містком між Україною та країнами, де вони перебувають, стати каналом для інвестицій, допомогти фірмам з-за кордону інвестувати до України".

В МФК додають, їхня нова програма – цифровий коридор інформації – покликана спростити обмін банківською інформацією між Україною та Європою, щоб допомогти саме українцям за кордоном вести бізнес, отримувати доступ до банківських кредитів, користуватись кредитними картками.