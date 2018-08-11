Так Росія підтримує бойові дії - Волкер прокоментував відео з дронів ОБСЄ

«Це ще один шлях, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії в східній Україні, незважаючи на міжнародні зусилля з принесення миру до України». Так Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер прокоментував відео, яке оприлюднила спостережна місія ОБСЄ.

На відео, зробленому БПЛА СММ дальнього радіуса дії було зафіксовано як колони вантажівок посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд, повідомляє ОБСЄ.

Волкер також наголосив, що Росія блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.

«Ось відео Спостережної місії ОБСЄ, де видо як конвої вантажівок незаконно пересуваються між Україною та Росією. Нагадую, що Росія заблокувала ефективну місію з моніторингу кордонів і її сили повсякчас перешкоджають візитам СММ на кордон», - написав Волкер у Twitter.

В звіті від 8 серпня СММ ОБСЄ наголошує: «7 серпня о 22:15 БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив колону з 8 шестиколісних вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками (п’ять «КамАЗ-4310», а решта — невстановленої моделі), що рухалася на схід дорогою біля н. п. Чистякове (непідконтрольний урядові, 62 км на схід від Донецька). Поблизу н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька), що приблизно за 3,5 км від кордону між Україною та Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону (у складі головної машини — позашляховика «УАЗ» — і 6 шестиколісних вантажівок «КамАЗ» із критими брезентом вантажними відсіками, а також 1 вантажівки з кунгом), яка рухалася в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією цією ж ґрунтовою дорогою».

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