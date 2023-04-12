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У місії ООН з прав людини в Україні заявили, що "приголомшені" жорстокими відео зі стратами
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні каже, що "приголомшена надзвичайно жорстокими відео", опублікованими у мережі 11 квітня, на яких показано страту, ймовірно, українських військових.
"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно, українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла, вірогідно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві місії.
Раніше сьогодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зажадав, аби питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.
Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.
Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте "зовсім недавно", а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.
Служба безпеки України повідомила про початок розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни. У Міноборони просять зупинити поширення відео. У відомстві кажуть, що компетентні служби "ретельно вивчають" відео, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.
Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.
Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.
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«Сьогодні ми разом стоїмо на захисті свободи українського народу», – премʼєр-міністр Польщі у Вашингтоні. Відео
«Сьогодні ми разом стоїмо на захисті свободи українського народу. Багато американців можуть запитати себе, чому агресія Росії проти України така важлива і для Америки?.. Відповідь: напад Росії на Україну це лише початок», – премʼєр-міністр Польщі у Вашингтоні
Аналітики критикують оцінки МВФ щодо економіки Росії
МВФ покращив оцінки зростання російської економіки в цьому році до 0,7%, що більше, ніж попередній прогноз Фонду щодо Росії на 0,4 в.п. На 2024 рік прогноз дя Росії погіршився на 0,8 в.п. до 1,3% росту ВВП.
Те, що Фонд більш оптимістично оцінив цьогорічне зростання російської економіки для Росії ніж економіки Великої Британії та значної кількості європейських країн, викликало обговорення в соцмедіа, а також критику деяких аналітиків.
Росія значно зменшила публікацію своїх економічних даних після початку повномасштабної війни в Україні, однак як учасниця Міжнародного валютного фонду вона зобов'язана подавати до Фонду правдиву і достовірну статистичну інформацію. За офіційними даними Кремля, падіння російської економіки склало лише 2,1% в 2022 році.
Заступниця директора МВФ з досліджень Петья Коева Брукс в коментарі The Wall Street Journal визнала, що даних від Росії стало менше. "Ми використовуємо те, що доступне з офіційних джерел, а також інші показники із третіх сторін", - наводить її слова видання. WSJ вказує, що аналіз альтернативних даних, проведений Еваном Гершковичем, журналістом видання, затриманим в Росії, вказує на те, що економіка Росії занепадає.
В тому, що Росія надає правдиві дані, сумнівається зокрема економіст Єльського університету Джеффрі Сонненфельд. Як повідомляв Голос Америки, Єльський університет спирається на дані про вихід компаній з Росії, а також дані торговельних партнерів Росії, щоб піддати сумнівам повідомлення Росії, зокрема щодо ВВП.
"Набором брехні та викривлень, створеним, щоб переконати людей всередині країни, що економіка працює, не зважаючи на війну, а тих хто за кордоном, - в тому, що економічні санкції Заходу не працюють" назвав російську статистику і Алєксєй Баєр з Американського фонду імені Сахарова. Він відзначив, що "багато міжнародних економістів, включаючи офіційні організації, купились на цю російську пропаганду". Баєр в публікації для Jerusalem Post використовує неофіційні дані щодо рівня цін в Росії, щоб піддати сумнів офіційну статистику Кремля щодо стану російської економіки.
Сонненфельд назвав довіру МВФ до статистики Кремля головною помилкою Фонду і розкритикував його за те, що фонд "повторює економічну пропаганду Кремля".
На захист свого прогнозу щодо Росії головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас вказав на те, що високі ціни на енергоресурси сприяли економічній діяльності Росії в 2022 році. "Цього буде менше в 2023-2024 роках, - додав він. - Що ми бачимо? Ціни на нафту знижуються, російська нафта в деяких випадках продається з істотною знижкою, порівняно з іншими цінами".
Горінчас також вказав на потужні бюджетні витрати Росії в 2022 та 2023 році, зокрема витрати на війну.
В статті для журналу Time Сонненфельд розкритикував припущення Фонду, що Росія могла знайти достатньо можливостей для експорту своєї нафти, щоб перекрити втрати в ціні нафти через санкції. Дослідник також припускає, що Росія не могла знайти джерела для покриття дефіциту бюджету, щоб значно наростити бюджетні видатки.
"Цього місяця МВФ виправдовує свій збільшений прогноз зростання, прикриваючись витратами Росії, що збільшують дефіцит - ці витрати не що інше, як міраж в хмарах", - пише дослідник. Він вказує, що Росія не має доступу до міжнародних ринків, щоб запозичувати кошти для бюджету, а спалює резервні фонди та запаси компаній, щоб фінансувати війну.
"Канібалізація продуктивної економіки для фінансування війни не є розумним економічним управлінням, яке варто відзначати. Путін спалює меблі з вітальні, щоб обігріти дім", - додає він.
"Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі", й для цього співпрацює зі США - Моравецький у Вашингтоні
Безпекові зобов'язання Сполучених Штатів перед союзниками по НАТО є непохитними, заявила віце-президентка США Камала Гарріс під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Вашингтоні.
"Польща є цінним союзником, партнером і другом. Ми маємо тривалі відносини, засновані на спільних пріоритетах і демократичних цінностях, - заявила Гарріс. - Коли ми вперше говорили понад рік тому, метою була координація відповідей після того, як Росія почала неспровокований напад на Україну. Відтоді я їздила до Варшави в березні 2022 року, де ви люб’язно прийняли мене, і ми продемонстрували світові силу нашого альянсу перед обличчям агресії Росії".
Вона додала: "Ми дуже чітко заявили, і президент (Джо Байден) також дуже чітко заявив президенту Дуді, що зобов’язання Сполучених Штатів перед нашими союзниками по НАТО - непохитні. І зобов’язання Сполучених Штатів фактично призвели до збільшення кількості військ, які ми направили до Польщі, як ви знаєте. Власне, через це ми створили новий постійний штаб армії".
Моравецький зазначив, що дві країни разом стоять на захисті свободи українського народу. "Багато американців можуть запитати себе, чому агресія Росії проти України така важлива і для Америки, оскільки вона важлива, критично важлива для Європи, це зрозуміло, але чому також для Америки? Відповідь: напад Росії на Україну це лише початок. Наслідки цієї війни вже сягнули США", - сказав він.
Моравецький також заявив: "Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі. Ось чому ми хочемо співпрацювати з найпередовішою оборонною промисловістю у світі, якою є американська промисловість, і Польща вірить, що лише сильний трансатлантичний альянс є відповіддю на цей привид імперіалізму, колоніалізму і націоналізму".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Інспекції суден за Чорноморською зерновою угодою відновили, але Київ каже про порушення з боку Москви
Інспекції суден з українським продовольством у межах Чорноморської зернової ініціативи відновились у середу після одноденної зупинки. Про це повідомив представник ООН Ісміні Палла.
Усі судна, які прямують до України та виходять звідти, перевіряють представники Росії, України, Туреччини та ООН у турецьких водах. У вівторок ООН заявила, що перевірки тимчасово припинені, оскільки сторонам потрібно більше часу, щоб узгодити оперативні пріоритети.
Палла сказав, що "звичайні інспекції відновилися" в середу після того, як сторони погодили список суден на день.
Напередодні заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков в інтерв'ю The Guardian заявив, що угода перебуває в "критичній ситуації" через дії Росії із фактичної блокади суден для перевірки: "Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно".
У Кремлі нині заявили, що перспективи в угоди "не такі вже й хороші" начебто через те, що "половина умов досі не працює", через що домовленість продовжили на 60 днів й вона спливає 18 травня.
У середині березня Анкара повідомила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження домовленості, але заявляла, що переговори щодо продовження угоди ще тривають.
Україна підкреслювала, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.
Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
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