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НАСА проведе перший повністю жіночий вихід у відкритий космос

  • Голос Америки
Американська астронавтка Енн Макклейн

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29 березня астронавти НАСА Енн Макклейн та Кристина Коч здійснять вихід у відкритий космос в рамках 59 Експедиції на Міжнародній космічній станції, повідомляє USA Today.

За диспетчерським пультом НАСА в Г'юстоні контролювати вихід буде Крістен Фаччіол. Вона повідомила про це у Twitter: "За панеллю управління повністю жіночого виходу у відкритий космос".

Фото Землі з Міжнародної космічної станції від астронавтки Макклейн було розміщено на її акаунті у Twitter.

Першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос стала Ствітлана Савитськая. Цей вихід було проведено майже 35 років тому в 1984 році.

З 1998 року з космічної станції було проведено 213 виходів у відкритий космос.

Фото НАСА. Астронавт Джек Фішер працює ззовні Міжнародної космічної станції 12 травня 2017 року
Фото НАСА. Астронавт Джек Фішер працює ззовні Міжнародної космічної станції 12 травня 2017 року

НАСА пояснює, що під час виходів у відкритий космос, астронавти проводять роботи ззовні космічного корабля а також проводять наукові експерименти.

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