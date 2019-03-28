Манафорт та Янукович брали участь у відмиванні коштів через Swedbank - розслідувачі

Компанія-оболонка, яку, за звинуваченнями використовували для передачі хабарів українському президентові-втікачеві Віктору Януковичу, також перераховувала гроші колишнього керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє міжнародна журналістська організація "Проект з викриття організованої злочинності та корупції" (OCCRP) OCCRP, з посиланням на інформацію шведського видання SVT.

Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.

В лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.

Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 000 доларів США організації "Проект перехідних демократій" (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями, наголошують аналітики.

Видання SVT надало інформацію, проаналізувавши дані, які опинились в публічному доступі, через звинувачення у відмиванні коштів, висунуті проти найстаршого банку Швеції Swedbank. Шведські правоохоронці підозрюють, що банк поділився з акціонерами інформацією STV стосовно відмивання коштів перед публікацією і цим порушив правила поводження з інсайдерською інформацію. Банк також підозрюють в тому, що він приховав від американських слідчих інформацію про взаємодію з Полом Манафортом.

Міністр з фінансових ринків Швеції висловив обурення тим, як Swedbank відреагував на звинувачення у відмиванні коштів. "Мене обурює, наскільки погано Swedbank повівся у цьому питанні", - говорить міністр фінансових ринків країни Пер Болунд в інтерв'ю шведському TV4, повідомляє Reuters.

"Вони мали співпрацювати із владою, а, натомість, вони робили повністю протилежне і це неприйнятно. Таким чином, Swedbank і вся фінансова система наражаються на ризик, як і репутація Швеції", - наголосив він.

Банк зазнав критики після того, як опублікував експертний звіт з відмивання коштів у значно скороченому вигляді, приховавши основні результати.

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