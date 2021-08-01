Адміністрація Байдена відновлює депортації іммігрантів, що перетнули кордон США нелегально

Адміністрація Білого дому відновила оперативну депортацію сімей мігрантів із Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, що перетнули американський кордон нелегально.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що із понеділка родини мігрантів, які не мають юридичних підстав залишатись у США, тобто не шукають притулку в країні чи не можуть на нього претендувати, за пришвидшеною процедурою будуть відправлені на батьківщину на літаках.

"Ми підкреслюємо, що ті, хто не мають права залишатися в Сполучених Штатах, будуть оперативно вислані", - йдеться в заяві. При цьому адміністрація Байдена повідомила, що розширила "легальні шляхи до еміграції", включаючи розширення програми віз типу H-2B для Центральної Америки.

Як пише Politco, це рішення Білий дім ухвалив з огляду на загострення пандемічної ситуації на південному кордоні країни. Відповідний указ вперше ввів торік колишній президент Дональд Трамп, й нова влада планувала його скасувати, однак, через поширення штаму Дельта, рішення відклали.

Зазвичай нелегальні мігранти не намагаються потрапити в США через кордон із Мексикою в спекотні літні місяці, проте лише в червні число затримань на південному кордоні в США досягло 188 тисяч - це рекордний показник за два останніх десятиліття.

У матеріалі використані джерела: Department of Homeland Security, Politico

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