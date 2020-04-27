Названо дату відновлення роботи Сенату США

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнел у понеділок підтвердив, що Сенат повернеться до роботи 4-го травня і запевнив, що буде вжито заходів для забезпечення безпечної роботи в умовах пандемії.

"Ми виконаємо свій конституційний обов'язок перед американським народом і будемо вести важливі справи особисто. Якщо лікарям, медсестрам, медпрацівникам, водіям вантажівок, співробітникам продуктових магазинів і багатьом іншим відважним американцям необхідно бути на посту, то і Сенату необхідно бути на своєму, підтримуючи їх", - заявив Макконнелл.

Сенат повинен зосередитися на конкретних заходах щодо активізації нашої відповіді на цю складну кризу

"Сенат повинен зосередитися на конкретних заходах щодо активізації нашої відповіді на цю складну кризу", - додав він. - "Ми не можемо відволікатися на вже існуючі партійні побажання або залагодження численних проблем, які викликані безвідповідальними рішеннями попередніх десятиліть і не мають відношення до COVID-19".

За словами Макконнелла, одне з найбільш нагальних питань пов'язане з тим, щоб захистити медпрацівників і компанії, які продовжують працювати в умовах пандемії, від можливих судових позовів.

Макконнелл запевнив, що республіканці будуть наполягати на проведенні реформ, спрямованих на підтримку стабільності і зростання, оскільки американському народу потрібні "розумні заходи", які приведуть країну до відновлення.

"Через цю кризу усі сегменти нашого суспільства відчайдушно потребують стабільності, ясності і визначеності. Сенат уже почав діяти, але робота ще не закінчена", - зазначив він.

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