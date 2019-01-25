Новий проект резолюції Сенату передбачає потужну відповідь на агресію РФ в Україні

24 січня група законодавців США подала до Сенату резолюцію з закликом до президента Трампа вжити дій задля стримування російської агресії в Чорному морі, посилення оборонної допомоги Україні а також припинення проекту "Північний потік 2".

Крім основних співавторів: сенатора від республіканської партії Рона Джонсона та сенатора від Демократів Ричарда Дурбіна, проект резолюції підтримали ще 62 сенатори, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Джонсона.

Відповідне повідомлення також розміщено Посольством України у США.

"Минуло два місяці з часу захоплення Росією трьох українських кораблів та їх команд в міжнародних водах і досі ні кораблі, ані команди не повернуто до України, - йдеться в заяві сенатора Рона Джонсона. - Міжнародна спільнота, загалом, звернула свою увагу на інші питання, так і не надавши адекватної відповіді. Це абсолютно хибний сигнал для Володимира Путіна".

Дії Москви випробовують рішучість Заходу

"Дії Москви випробовують рішучість Заходу і, якщо наша відповідь не буде потужною, такі дії триватимуть. Ми не мусимо це дозволити", - додав Джонсон.

"Продовження військових провокації з боку Росії та нова інформація про масштабну кампанію з дезінформації в кіберсфері в США мають стати нагадуванням для решти світу, що Володимир Путін не має наміру припиняти свої агресивні дії проти Західних демократій, або України", - наголосив сенатор Ричард Дурбін.

Я з гордістю підтримую цю резолюцію і закликаю моїх колег підтвердити це послання зі стримування агресії Російської Федерації

"Президент Трамп має співпрацювати з Західними союзниками, щоб зупинити напад Росії на демократію та суверенітет України. Я з гордістю підтримую цю резолюцію і закликаю моїх колег підтвердити це послання зі стримування агресії Російської Федерації", - наголосив Дурбін, який також є одним із співавторів резолюції.

В проекті резолюції сенатори закликають Трампа разом з міжнародними союзниками провести "рішучу операцію з свободи мореплавства у Чорному морі". Автори резолюції також закликають НАТО посилити свої спроможності у Чорному морі і надати підтримку міжнародній операції з утвердження свободи мореплавства.

США мають підтримати українські збройні сили новою допомогою, наголошують співавтори резолюції.

"Україна перебуває на передовій боротьби Володимира Путіна проти вільного світу і напад Росії два місяці тому на українські кораблі біля Керченської протоки позначив небезпечну ескалацію конфлікту", - йдеться в заяві одного зі співавторів резолюції сенатора Джеймса Інгофа.

Україна ніколи не просила американців, чи європейців битись за неї. Вони просять лише, щоб ми дали їм потрібні інструменти, щоб захистити себе та свою країну. Українці потребують і заслуговують на нашу допомогу.

"Ми маємо відповісти терміново і потужно, щоб запобігти подальшій агресії; маємо надати додаткову летальну допомогу України, особливо задля покращення можливостей на морі, а також у співпраці з нашими союзниками по НАТО, маємо підтримувати і збільшувати нашу присутність у Чорному морі", - додав Інгоф, коментуючи проект рішення Сенату.

"Україна ніколи не просила американців, чи європейців битись за неї. Вони просять лише, щоб ми дали їм потрібні інструменти, щоб захистити себе та свою країну. Українці потребують і заслуговують на нашу допомогу", - говорить Інгоф.

Окрему увагу автори резолюції приділили газпромівському проекту "Північний потік 2". В тексті проекту також зазначається, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив проект трубопроводу і, що сенатори "закликають скасувати проект трубопроводу через те, що він загрожує енергетичній безпеці Європи, а також закликають гарантувати свободу мореплавства в Керченській протоці".

11 грудня Палата Представників США ухвалила резолюцію з закликом до ЄС скасувати проект "Північний потік 2" закликала президента Трампа продовжувати політику зменшення енергозалежності Європи від Росії.

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