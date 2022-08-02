Відповідальність за Оленівку несуть російські війська – американські експерти

Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня несуть російські війська.

Про це дослідники повідомили на вебсайті інституту у понеділок 1 серпня.

«Супутникові та інші зображення з місця показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувала стіни цієї будівлі та не залишила воронки від снарядів поблизу, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару або закладеного усередині запального, чи вибухового пристрою», – мовиться у повідомленні для преси, яке підготував ISW.

Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS не використовувалися в атаці, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій, додають аналітики.

У понеділок американський часопис Politico, посилаючись на розмову з двома неназваними американськими чиновниками, написав, що на місці не було виявлено жодних слідів зброї, наданої США.

«Двоє американських чиновників анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що жодних слідів наданих США мобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), найбільш високоточної зброї, що є в наявності в України, не було виявлено на території в’язниці», – пишуть дослідники ISW.

Видання Politico посилається у своєму аналізі на супутникові фотографії сайту, опубліковані Maxar Technologies 30 липня. Як вважає видання, з найбільшою імовірністю, вони свідчать про те, що пошкодження є в лише тій частині частини ізолятора, де перебували українські в’язні, решта навколишніх будівель не мала супутніх пошкоджень.

Один з американських чиновників сказав виданню, що якби українська сторона застосовувала іншу зброю, а не HIMARS, то вона б залишила супутні пошкодження навколо об’єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі.

Також у Кремлі не повідомляли про загибель жодного з охоронців в’язниці. У Росії стверджують, що Україна використовувала ракети HIMARS і високоточні ракети для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.

Тим часом Червоний Хрест пише, що він досі не отримав доступу до колонії в Оленівці.

«Відзначимо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено», – написало представництво Червоного Хреста в Україні 30 липня.

Міжнародна гуманітарна організація також нагадала, що «надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій».