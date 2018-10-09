Президент Трамп прокоментував відставку Ніккі Гейлі

Посол США в ООН Ніккі Гейлі залишає посаду наприкінці року, заявив президент Трамп у вівторок в Овальному кабінеті. Гейлі заявила журналістам, що вона не буде працювати в 2020 році і підтримує президента.

Президент Трамп, зустрічаючись із Гейлі в Овальному кабінеті, сказав журналістам, що Гейлі повідомила йому приблизно півроку тому, що вона хоче зробити перерву і залишить посаду в кінці року. Президент зазначив, що Гейлі була дуже особливою для нього, і вони будуть постійно підтримуватимуть контакт, передає CBS News.

«Вона зробила фантастичну роботу, і ми зробили фантастичну роботу разом, – наголосив Дональд Трамп. – Ми вирішили багато проблем. Отже, наприкінці року Ніккі піде. Ми будемо в постійному контакті. Я знаю, що коли в тебе будуть ідеї, ти мені подзвониш, бо ти знаєш всіх гравців. І я думаю, найважливіше, що вона зробила в ООН, – познайомилася зі всіма основними гравцями. Вона знає Китай, Росію, Індію, вона знає усіх, зі всіма на «ти». І вона їм подобається. Може, окрім двійки, що є нормально… І, що найважливіше, вони її поважають. Ніккі, ми будемо за тобою сумувати. Ми будемо увесь час спілкуватися. Дякую!»

Гейлі, зі свого боку, сказала, що посада була честю на все життя. Вона заявила, що США знову є такими сильними, що нація має пишатися. Гейлі також сказала, що нічого не визначено щодо того, де вона опиниться далі.

«Подивіться, що сталося зі США на фронті зовнішньої політики за останні два роки, – наголосила Гейлі. – Тепер Сполучені Штати поважають. Можливо, країнам не подобається, що ми робимо, але вони поважають те, що ми робимо. Вони знають, що якщо ми скажемо, що ми щось збираємося робити, ми це зробимо, і президент це довів із хімічною зброєю в Сирії або з НАТО, коли ми сказали, що інші країни мають платити свою частку. Або торгові угоди. Це було неймовірно. Вони розуміють, що президент серйозно говорить, і вони реагують».

Поки що не зрозуміло, хто замінить Гейлі. Президент Трамп зауважив, що багато людей хотіли б зайнятися роботою Гейлі, і підкреслив, що це тепер більш гламурна посада, ніж була кілька років тому.

Відхід Гейлі став шоком для Вашингтона, в умовах критичних для зовнішньої політики часів, і за місяць до проміжних виборів.

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