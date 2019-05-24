Друга жінка-прем'єр Великобританії, але не остання, - Тереза Мей подала у відставку

Голос Терези Мей затремтів наприкінці її емоційної промови про відставку, проголошеної у п'ятницю на Даунінґ стріт в Лондоні.

"Я скоро піду з посади, обіймати яку було честю мого життя. Друга жінка - прем'єр-міністр, але точно не остання", - промовила вона.

​Мей визнала свій провал з угоди Брекзит, але наголосила, що вона робила все можливе, щоб переконати парламент підтримати угоду, яку той тричі відхиляв.

"Я тричі намагалась, - заявила Мей під час промови, - вважаю, це був вірний підхід, попри те, що ймовірність неуспіху видавалась великою. Однак, тепер мені очевидно, що найкраще для країни буде, щоб новий прем'єр-міністр очолив ці зусилля".

Мей вийде з Консервативної партії 7 червня, однак виконуватиме обов'язки глави уряду до того, як буде обрано наступника.

Мей втратила підтримку уряду після того, як оголосила у вівторок свій план, який відкривав можливість для нижньої палати парламенту оголосити повторний референдум про Брекзит, пише CNN. У відповідь впливові представники Консерваторів заявили про свою готовність змінити правила і дозволити повторно за один рік голосувати про недовіру урядові. Мей успішно пройшла голосування про недовіру урядові в грудні і мала імунітет на рік.

Низка консерваторів вже оголосили, що змагатимуться за посаду посаду нового прем'єр-міністра Великобританії. Серед них і колишній міністр закордонних справ країни Борис Джонсон, який полишив посаду минулого літа на знак протесту проти політики Мей.

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