Волкер пішов у відставку на тлі уваги Конгресу до ролі Держдепу у скандалі з можливим тиском на Україну

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер подав у відставку на тлі розслідувань, які оголосив Конгрес, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, повідомляють ЗМІ.

Ім'я Курта Волкера фігурує в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну іформацію на свого політичного суперника Дональда Трампа. Після дзвінка, Волкер, йдеться у скарзі, прибув до Києва і зустрівся з Зеленським. Під час цієї розмови він, буцімто, радив українцям, як орієнтуватися щодо прохань президента.

Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу особливо після заяви юриста Трампа Руді Джуліані, що Волкер сприяв йому у налагодженні контактів з командою Зеленського.

“Гляньте, вони всі наді мною. Вони просили мене це зробити, і я був радий. Я допоміг своїй країні отримати ці зв’язки в хорошій формі”, - сказав Джуліані в ефірі FOX News.

У п'ятницю конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ, розвідки, нагляду та реформ офіційно звернулись з вимогою до державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео до 4-го жовтня надати документи пов'язані із співпрацею адміністрації США з Україною. Лист наголошує, що Державний департамент раніше відмовився надати такі документи і що розслідування щодо імпічменту має нагальний характер.

"Комітети встановлюють, наскільки президент США поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, коли він вдався до тиску на Україну, щоб схилити її до втручання у вибори 2020-го року, і затримуючи військову допомогу, яку Конгрес надав Україні, щоб допомогти протидіяти агресії Росії", - йдеться у листі.

У спілкуванні з журналістами очільник Держдепу Майк Помпео сказав, що Державний депртамент поводився належним чином. “Наскільки мені відомо, і з того, що я бачив досі, кожна з дій посадових осіб Держдепу цілком доречна і відповідає цілі, яку ми мали”.

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