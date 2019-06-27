Росія має відвести важку зброю - Волкер прокоментував розведення сил в Станиці Луганській

Росія має посилити режим припинення вогню, відвести важке озброєння та роззброїти незаконні формування. Такими бачить спецпредставник США Курт Волкер наступні кроки, які має зробити Росія у відповідь на відведення сил ЗСУ зі Станиці Луганської.

"Гарний крок з боку України в Станиці Луганській, - написав американських посадовець у Twitter. – Тепер Росія має зробити кроки у відповідь, щоб посилити режим припинення вогню, включаючи виведення важкої зброї та роззброєння незаконний збройних формувань".

Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зі свого боку привітав відведення військ.

"Я щиросердечно вітаю початок процесу відведення сила та зброї з Станиці Луганської", - заявив він пресі. Сайдік висловив вдячність сторонам за прийняття "необхідних рішень для цієї важливої події", а також поділився сподіванням, що "успішне проведення операції в Станиці Луганській служитиме каталізатором для наступних кроків з метою мирного врегулювання конфлікту в України, зокрема, поновлення зобов'язань з дотримання надійного, постійного припинення вогню".

В рамках відведення сил, бойовики відходять за смугу, яка відповідно до Мінських угод має перебувати під контролем України. Про це в інтерв'ю проекту Радіо Свобода повідомив заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар

«Противник перебував на нашому боці. Якщо ми реально відходимо на 250-300 метрів, то вони – на 1500-1600 метрів. Ми їх викидаємо з плацдарму, який вони тут зайняли», – сказав заступник командувача ООС Радіо Свобода.

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