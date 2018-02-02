В США відзначають День бабака

Стали відомі результати Дня бабака в 2018 році.

Згідно з повір’ям, на США очікує ще шість тижнів зими, адже панксатонський бабак Філ побачив свою тінь. Незважаючи не те, що метеорологи прогнозували хмарний ранок, бабак все ж зміг побачити свою тінь.

​Пенсильванський бабак не єдиний гризун-метеоролог, згідно з цією дивною американською традицією. Однак, Клуб панксатонського бабака переконаний, що лише його думка має значення, повідомляє USAToday.

Бабак Філ, як правило, прогнозує продовження зими – такий прогноз він давав 100 разів в 132-річній історії цієї традиції.

Його думка не завжди правдива, але завжди популярна.

Гарна новина в тому, що Філ, як правило, помиляється.

Якщо Ви запитаєте у доглядачів Філа, який, без жартів, називають «Близьке коло Клубу панксатонського бабака», то вони переконані, що передбачення бабака не мають чіткої географії, і тому хоча б десь, але вони збуваються, пише USAToday.

Традиція Дня бабака походить від європейського свята свічок. Під час свята німці слідкували за поведінкою їжаків, які передбачають погоду. Згодом, німецькі переселенці в Пенсильванії замінили їжака на бабака.

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