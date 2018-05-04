Трамп відзначив зниження безробіття в США

Безробіття знизилось до 3,9 відсотків в США, що є свідченням стійкості економіки в часи хаосу на фондових ринках і нестабільності, через можливу торговельну війну, повідомляє АР.

Президент Трамп наголосив на цьому, написавши у Twitter: "Безробіття 3,9%. 4% подолано. Водночас триває ПОЛЮВАННЯ НА ВІДЬОМ!"

Кількість робочих місць в США зросла на 164 000 минулого місяця, що більше ніж 135 000 в березні, свідчать дані міністерства праці США, оприлюднені в п’ятницю.

Рівень безробіття знизився після того, як він тримався на рівні 4,1 відсотки протягом останніх шести місяців.

Збільшення кількості робочих місць свідчить про стабільне зростання економіки, що триває вже близько дев’яти років після найгіршої фінансової кризи з часів Великої депресії 1930-х років.

Все ж, рівень зарплат не демонструє значного зростання. Середня зарплата на годину збільшилась лише на 2,6 відсотка порівняно з минулим роком.

Багато економістів кажуть, що рівень безробіття є настільки низьким, що влітку мають почати зростати зарплати, так як роботодавцям, якщо вони захочуть найняти нових робітників, потрібно буде збільшувати оплату.

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