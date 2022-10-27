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Риторика Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у переговорах з Україною - ISW
Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі щодо війни, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначає "Радіо Свобода", на зустрічі з представниками спецслужб Співдружності Незалежних Держав 26 жовтня Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" і державу використовують як "таран" проти Росії. Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що "Україна втратила здатність існувати як держава", "Україна окупована НАТО" і "[Україна] стала колонією США", пишуть дослідники.
За оцінкою ISW, такі заяви є несумісними з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, "не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія", "натомість це переконливо свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні й зміни режиму в Києві", що дало б змогу повернути Україну під російський контроль.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада Росії передала до Києва "сигнали" про можливе "налагодження мостів" і "розблокування відносин" через президента африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який 25 жовтня провів у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а 26 жовтня - приїхав до України.
Водночас, Зеленський назвав ці "сигнали" лише риторикою, спрямованою на російську аудиторію й ті країни, які ще зберігають політичні відносини з Росією, і сказав, що Україна буде готова до переговорів, якщо Росія поважатиме її суверенітет, територіальну цілісність та кордони, чого зараз не відбувається. Ембало підтвердив, що передав Зеленському зміст своєї розмови з Путіним. Офіційна Москва поки що не коментувала слова українського президента.
Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.
Росія продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією", а 30 вересня Путін підписав укази про анексію чотирьох українських областей, окупованих російськими військами.
Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля та оголосили про нові санкції проти РФ.
Тим часом, британська військова розвідка повідомляє, що у Кремлі намагаються відвести від себе критику через війну проти України більшим залученням регіональних чиновників у систему безпеки Росії. Так експерти пояснили рішення Путіна створити спеціальну раду для координації роботи щодо підвищення безпеки, а також запровадити «середній рівень реагування» у частині регіонів Росії й окупованому Криму. Очолить структуру прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який 24 жовтня заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" у регіонах Росії.
Тим часом, спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми Frontline на каналі PBS виявило, що терор російської армії проти мирних жителів України - був продуманим і "стратегічною жорстокістю".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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Різанина, яку російські війська влаштували дорогою до Києва на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, не була випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів. Це була «стратегічна жорстокість», покликана страхом унеможливити будь-який спротив. Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.
За даними лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, війська, що рухалися з Білорусі у напрямку Києва, отримали наказ блокувати та знищувати «націоналістичний опір».
Інститут досліджував копії російських планів бойових дій. Солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення «зачисток», прочісуючи населені пункти для виявлення та нейтралізації осіб, які можуть складати для них потенційну загрозу.
Відповідальним за цей фронт був генерал-полковник Олександр Чайко, який став відомим у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії.
«Ці накази писалися на рівні Чайка. Тож він мав їх бачити та підписатися під ними», – заявив старший науковий співробітник інституту Джек Уотлінг, який поділився отриманими планами бойових дій з Associated Press.
Очевидці, яким вдалося вижити в Бучі, а також в Озерах, Бабинцях та Здвижівці та інших населених пунктах,які перебували під контролем російських військ під командуванням генерала Чайка, повідомили Associated Press та програмі «Передова», що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри у наданні допомоги ЗСУ.
У перехоплених телефонних розмовах, отриманих Associated Press, солдати розповідали своїм близьким, що вони отримали наказ застосовувати безжальний підхід до передбачуваних інформаторів.
Щодо громадян України Росія вчиняє усі види злочинів, які підпадають під визначення геноциду, вважають правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
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- Голос Америки
Байден військовому керівництву США: ми підтримуємо Україну і не хочемо конфлікту з Китаєм
На лідерстві США у міжнародній спільноті перед лицем низки світових викликів наголосив президент США Джо Байден, звертаючись до військових лідерів країни.
"США продовжать відігравати провідну роль в дипломатії і будувати коаліції, для того, щоб відповідати на світові виклики", - заявив Байден під час зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та іншимі військовими лідерами США в Білому домі в середу.
Він підтвердив, що США "продовжать підтримку України, разом із нашими союзниками та партнерами у світі, в той час, як вона захищає себе від брутальної російської агресії".
Серед інших зовнішніх пріоритетів президент США наголосив на важливості забезпечення єдності НАТО, розбудові коаліції щодо Індо-Тихоокеанського регіону а також необхідності керувати "все більш інтенсивною конкуренцією з Китаєм".
США не хочуть конфліктувати з Китаєм, сказав він.
"Як я казав, ми маємо утримувати нашу військову перевагу, але чітко вказати, що ми не хочемо конфлікту, - сказав Байден. Він також повідомив, що озвучував таку позицію безпосередньо у розмовах з китайським лідером Сі Цзінпіном. - Я сказав йому, що ми прагнемо конкуренції. Конкуренція буде жорсткою, але немає необхідності в конфлікті. Все ж ми будемо конкурувати".
Байден назвав Збройні Сили США "найкращою бойовою силою в світовій історії". "Це не гіпербола, це доконаний факт", - додав він.
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