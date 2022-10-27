Риторика Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у переговорах з Україною - ISW

Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі щодо війни, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначає "Радіо Свобода", на зустрічі з представниками спецслужб Співдружності Незалежних Держав 26 жовтня Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" і державу використовують як "таран" проти Росії. Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що "Україна втратила здатність існувати як держава", "Україна окупована НАТО" і "[Україна] стала колонією США", пишуть дослідники.

За оцінкою ISW, такі заяви є несумісними з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, "не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія", "натомість це переконливо свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні й зміни режиму в Києві", що дало б змогу повернути Україну під російський контроль.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада Росії передала до Києва "сигнали" про можливе "налагодження мостів" і "розблокування відносин" через президента африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який 25 жовтня провів у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а 26 жовтня - приїхав до України.

Водночас, Зеленський назвав ці "сигнали" лише риторикою, спрямованою на російську аудиторію й ті країни, які ще зберігають політичні відносини з Росією, і сказав, що Україна буде готова до переговорів, якщо Росія поважатиме її суверенітет, територіальну цілісність та кордони, чого зараз не відбувається. Ембало підтвердив, що передав Зеленському зміст своєї розмови з Путіним. Офіційна Москва поки що не коментувала слова українського президента.

Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Росія продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією", а 30 вересня Путін підписав укази про анексію чотирьох українських областей, окупованих російськими військами.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля та оголосили про нові санкції проти РФ.

Тим часом, британська військова розвідка повідомляє, що у Кремлі намагаються відвести від себе критику через війну проти України більшим залученням регіональних чиновників у систему безпеки Росії. Так експерти пояснили рішення Путіна створити спеціальну раду для координації роботи щодо підвищення безпеки, а також запровадити «середній рівень реагування» у частині регіонів Росії й окупованому Криму. Очолить структуру прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який 24 жовтня заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" у регіонах Росії.

Тим часом, спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми Frontline на каналі PBS виявило, що терор російської армії проти мирних жителів України - був продуманим і "стратегічною жорстокістю".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"