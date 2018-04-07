250 військовослужбовців Національної гвардії надсилає Техас до кордону з Мексикою

Національна гвардія Техасу почала розгортання військ, щоб допомогти захистити південний кордон держави з Мексикою, оскільки президент Дональд Трамп не зміг отримати повного фінансування запропонованої ним стіни вздовж кордону від Конгресу США чи Мексики.

Розгортання, оголошене в п’ятницю посадовцями Техасу, відбувається після того, як Трамп звернувся до міністра оборони Джеймса Меттіса з запитом на використання персоналу Національної гвардії, щоб допомогти Міністерству національної безпеки захистити кордон у чотирьох південно-західних штатах, в тому числі в Техасі.

Меттіс у п’ятницю дозволив фінансувати до 4 000 військовослужбовців Національної гвардії для операції до 30 вересня, за даними Міністерства оборони.

Національна гвардія Техасу заявила, що протягом наступних 72 годин на кордоні штату з Мексикою повинні бути розміщені 250 охоронців разом із літаками, транспортними засобами та обладнанням для спостереження.

В Аризоні наступного тижня на кордон буде спрямовано близько 150 національних гвардійців, повідомив губернатор штату.

У допоміжній ролі, ймовірно, для авіаційної розвідки, гвардія допоможе співробітникам митного та прикордонного контролю США припинити незаконний в’їзд іммігрантів, заявила міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

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