Адміністрація Трампа зняла блокування 250 мільйонів військової допомоги Україні. Лишилось 2 тижні, щоб їх використати

Адміністрація США зняла блокування 250 мільйонів доларів призначених для військової допомоги Україні. Блокування було запроваджено для перевірки використання даних коштів. Про знятт блокування повідомив впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

Як відзначає журналіст видання Defense News Джо Гульд, рішення адміністрації США про розблокування призначених для оборонної допомоги Україні коштів ухвалено на тлі підготовленої у Сенаті поправки сенатра-демократа Ричарда Дурбіна, яка пропонувала утримати частину фінансування адміністративних витрат Міноборони США. Поправка, як твердить журналіст, мала на меті підштовхнути адмінстрацію Трампа швидше розібратись із питанням призачених Україні коштів.

У серпні стало відомо, що Трамп доручив здійснити перегляд коштів з метою запевнитись, що вони використовуються у відповідності до інтересів США.

В офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна Українській службі "Голосу Америки" підтвердили зняття блокування коштів.

При цьому там відзначили, що через затримку, спричинену переглядом, "Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом 2-х тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін відведений на використання цих коштів".

30-го вересня добігає кінця фіскальний рік. Передбачені у держбюджеті кошти мають бути використані до цієї дати.

"Міноборони зараз каже, що вони не знають, чи вони можуть це зробити", - повідомили "Голосу Америки" в офісі сенатора Дурбіна.

Дивіться також: Проект "Veritas": Пінчук платив мільйони за відбілювання Януковича