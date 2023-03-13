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РФ має припинити депортацію дітей з України. Київ має подбати, щоб діти жили не в інтернатах – HRW
Про руйнівні наслідки для дітей в інтернатних установах України через війну заявила у своєму звіті 13 березня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Правозахисники вказують на те, що діти були насильно вивезені в Росію та розлучені зі своїми сім’ями, та пережили травматичний досвід війни і переміщення.
У 55-сторінковому звіті організації йдеться про ризики для дітей із установ у районах безпосередніх бойових дій, а також для дітей, евакуйованих до інших регіонів чи країн Європи.
Організація посилається на дані уряду України про те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україні в інтернатних установах перебувало понад 105 000 дітей, що є найбільшим показником у Європі після Росії. За даними ЮНІСЕФ, майже половина з цього числа – діти з інвалідністю.
Росія несе відповідальність за кризу, з якою зіткнулися ці діти, але війна посилює необхідність того, щоб Україна, за підтримки іноземних урядів та гуманітарних організацій, припинила розміщувати дітей у спеціальні установи та розширила сімейний та громадський догляд, йдеться у звіті HRW.
«Українські діти, які були розміщені в дитячих закладах радянської доби, тепер стикаються з величезним ризиком через війну Росії з Україною. Необхідні узгоджені міжнародні зусилля щодо виявлення та повернення дітей, які були депортовані до Росії, а Україна та її союзники мають забезпечити виявлення всіх дітей, які були або залишаються в інтернатах, і їм була надана підтримка, щоб вони могли жити зі своїми сім’ями та у співтовариствах», – заявив Білл Ван Есвельд, заступник директора з прав дітей HRW.
Повідомляється, що Human Rights Watch відвідала 12 дитбудинків у Львівській області та ще три у Лодзі (Польща), куди було евакуйовано українських дітей та персонал з районів безпосередніх бойових дій.
«Багатьом дітям в інтернатах доводилося тижнями ховатися від обстрілів у підвалах без електрики та водопроводу, зокрема дітям з інвалідністю. Група дітей із маріупольської установи не розмовляла чотири дні після того, як їх евакуювали до Львова у березні 2022 року – ймовірно, через травму, розповів один із волонтерів. Співробітники іншої установи навчали дітей старшого віку відносити молодших дітей до підвалу, коли лунали сирени повітряної тривоги», – повідомили правозахисники.
HRW каже, що 9 з 10 дітей у дитбудинках України мають батьків з повними батьківськими правами та були поміщені до інтернатних закладів через бідність їхніх сімей або важкі життєві обставини, або через те, що дитина має інвалідність. Після того, як почалися російські атаки, більшість дітей з дитячих установ були відправлені додому до своїх родин, а тисячі евакуйовані до інших закладів. Потреби тисяч дітей ще потрібно оцінити. За міжнародної підтримки Україна має терміново встановити місцезнаходження всіх дітей із дитячих закладів та забезпечити їх добробут, зазначає HRW.
Правозахисники звертають увагу на те, що часто разом із дітьми евакуювалася лише невелика частина персоналу дитбудинків. І цей персонал був виснажений цілодобовою роботою.
Також під час евакуації дітей за кордон були випадки, коли брати та сестри були розлучені, діти тимчасово не могли здобути освіту та соціальну підтримку. Європейські країни мають укласти угоди з Україною, щоб у всіх випадках відстоювати найкращі інтереси дитини, наголошує HRW.
«Ця жорстока війна наочно показала необхідність покласти край небезпекам, з якими стикаються діти, поміщені до спеціалізованих установ. Повернення дітей, незаконно захоплених російськими військами, має бути міжнародним пріоритетом, і Україна та її союзники можуть і повинні забезпечити, щоб усі діти в Україні мали своє право жити в сім’ях, а не в установах», – сказав Ван Есвельд.
HRW наголошує, що насильницьке переведення Росією дітей із українських інтернатних установ до Росії або на окуповану територію є воєнним злочином.
За даними уряду України, 100 установ, у яких до 2022 року було понад 32 000 дітей, перебувають у регіонах, частково або повністю окупованих Росією.
У травні 2022 року російський парламент вніс зміни до законів, які дозволяють владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшуючи їхню опіку та усиновлення сім’ями в Росії.
Міжнародні закони забороняють міждержавне усиновлення під час збройних конфліктів, нагадують правозахисники. У спільній заяві HRW та ще 42 організації засудили насильницьке вивезення та усиновлення, та закликали Росію надати ООН та іншим організаціям доступ для ідентифікації цих дітей, нагляду за їх добробутом та сприяння у поверненні в Україну.
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Стрічці про Навального дали «Оскара» - чому деякі українці розчаровані?
Відзначення нагородою «Оскар» авторів документальної стрічки про російського опозиціонера Олексія Навального викликало активні обговорення ролі опозиції в Росії в умовах російської війни проти України.
Режисер стрічки Деніел Роер, присвятив нагороду всім політичним в’язням у світі і заявив, що в ці дні Навальний сидить в одиночній камері через «несправедливу агресивну війну Путіна в Україні».
Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?
Але в той час, як відзнака стала приводом для нових заяв на підтримку ув’язненого з 2021 року Олексія Навального і вказувань на жорстокість режиму Путіна, лунають також і застереження, зокрема від українських активістів.
Застереження стосуються зокрема того, що нагорода стрічки привертає непропорційно велику увагу до російської опозиції на тлі нездатності, а особливо гострі критики кажуть і про небажання вчасно виступити проти російського шовінізму й загарбницького імперіалізму.
Стрічка «Навальний» розповідає, як він після отруєння в Росії у серпні 2020 року лікувався в Німеччині, а потім сам брав участь у розслідуванні замаху на його життя.
Тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявляла, що її уряд не мав сумнівів у тому, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною збройного зразка класу "Новічок".
Міжнародне журналістське розслідування виявило групу агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), які, як кажуть розслідувачі, були причетні до стежень і до спроби убивства Навального.
У січні 2021 року Олексій Навальний повернувся в Москву і його заарештували одразу ж в аеропорту, а потім засудили до багаторічного ув’язнення за кримінальну справу 2014 року, яку Європейський суд з прав людини назвав неправомірною.
«Мій чоловік у в’язниці лише за те, що говорив правду. Мій чоловік у в'язниці лише за те, що відстоював демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти будеш на свободі і коли буде вільна наша країна», - сказала у Лос-Анджелесі Юлія Навальна, яка була на церемонії з двома дорослими дітьми.
Російський діяч, який вже багато років живе у США, Гаррі Каспаров, висловив припущення, що «Оскар документальній стрічці «Навального може привабити більше уваги не лише до його долі, але й до справжньої суті диктатури».
Ще один відомий опонент Путіна Вільям Браудер висловив думку, що стрічку про Навального «має побачити кожен американець, щоб зрозуміти, що Путін - холоднокровний вбився, якого треба зупинити».
Але Михайло Подоляк, радник в адміністрації українського президента, скористався Тwitter, щоб виявити невдоволення відзнакою стрічки про Навального.
Він назвав стрічку «маніфестом».., «в якому внутрішньоросійська політика ллється через край».
«Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?» - дорікає Михайло Подоляк.
Політолог Антон Шеховцов, який досліджує крайньоправі політичні партії та рухи на Заході і їхні зв’язки з Москвою, зауважує, що зараз «багато українців розчаровані» тим, що стрічці дали «Оскара», бо, пише він, «мають багато підстав не довіряти Навальному та його рухові».
З української сторони часто нагадують, що Олексій Навальний не засудив загарбницькі війни Росії на Кавказі і не виступив однозначно проти захоплення Росією українського Кримського півострова 2014 року, хоч і засуджував методи Путіна.
"Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах" - президент Берсе
Нейтралітет Швейцарії важливіший, ніж будь-коли, заявив президент Ален Берсе в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, захищаючи суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї Україні. "Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах", - сказав він.
Давня традиція нейтралітету стала предметом дискусій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти Москви, але попри на тиск з боку Києва та його союзників, Берн продовжує забороняти країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її в Україну.
Запити на передачу швейцарської зброї надходили від Німеччини, Іспанії та Данії, їх усі відхилили відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті.
Берсе сказав NZZ, що політика базується на "прихильності миру, гуманітарному праву, посередництву, де це можливо". Роль Швейцарії як місця розташування штаб-квартир Міжнародного комітету Червоного Хреста та Женевських конвенцій, а також європейської штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй "відображено в наших законах, включно з тими, що стосуються експорту зброї", – сказав він.
Захист гуманітарного законодавства та прав людини, а також Женевських конвенцій "може здатися комусь марним, але це важливіше, ніж будь-коли", - сказав він, попередивши, що було б "надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз".
"Що стосується Швейцарії, війна не є частиною ДНК", - сказав Берсе, підкресливши, що його нація прагне "бути присутньою всюди, де ми можемо сприяти посередництву та миру".
Він сказав, що вважає за потрібне переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, "що швидше, то краще". І він засудив "воєнне божевілля в певних колах" у Швейцарії на тлі закликів відмовитися від нейтралітету. Це "не означає байдужість", сказав він, вказавши на "безпрецедентні санкції", які Швейцарія наклала на Росію.
У парламенті розглядається низка ініціатив щодо пом'якшення правил реекспорту, щоб уможливити передачу швейцарської зброї третіми країнами в Україну. Але Берсет підкреслив, що"позиція уряду чітка. Вона також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах".
Процес прийняття остаточного рішення з дебатами між парламентом та урядом, а потім ймовірним референдумом у швейцарській системі прямої демократії, ймовірно, триватиме місяці.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн. "Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських. - Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції".
Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.
Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).
- Голос Америки
Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності щодо Китаю
Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності у той час, коли Китай розширює свою роль у світі та зближується з Росією.
«Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях», — сказав Болтон в радіо передачі на станції WABC.
Застереження Болтона прозвучали після того, як Іран і Саудівська Аравія оголосили в п’ятницю, що вони нормалізують відносини і відкриють свої посольства в результаті дипломатичного прориву за посередництва Китаю.
«У китайців є стратегія, якої вони дотримуються», — додав він. «Ми ніби вештаємось з одного дня в інший».
Проте Китай також дедалі більше намагається представити себе як нейтрального арбітра у війні в Україні, опублікувавши мирний план із 12 пунктів і закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів разом з Білоруссю.
«Одним із найбільших переможців війни в Україні став Китай», — сказав Болтон. «Якби Росія виграла і, як максимум, взяла контроль над всією Україною, це була б перемога для союзника Китаю, яка також зміцнила б Китай».
«Але, чесно кажучи, якщо Росія продовжуватиме програвати в Україні, це лише зробить Росію більш залежною від Китаю», – продовжив він. «Тож таким чином також перемагає».
Однак Болтон зазначив, що на відміну від китайсько-російських відносин під час Холодної війни саме Пекін зараз є старшим партнером у відносинах.
«Це цілком правильно сказати, що ми спостерігаємо, як Росія все більше потрапляє під контроль Китаю», – сказав він. «Це альянс Китаю, який він створює, а Росія є молодшим партнером».
«Це не добре ні для кого з нас. Я хотів би знайти способи відірвати Росію від Китаю», – додав Болтон.
Раніше високопосадовці США попередили, що Пекін «рішуче розглядає можливість надання Москві летальної допомоги для її війни в Україні».
США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Як повідомляв Голос Америки, 10 березня Сполучені Штати оголосили санкції щодо 5 юридичних і однієї фізичної особи, які базуються в Китаї, і “відповідальні за продаж і доставку тисяч компонентів, зокрема й тих, що використовуються в безпілотниках “Шахед” Іранськіої авіаційно-промислової компанії”, - про це заявив Державний департамент США.
За даними Мінфіну США, внаслідок цих санкцій все майно та частки у власності підсанкційних осіб, якщо воно перебуває у США або під контролем США, має бути заблоковане. Особи, які співпрацюють з цими компаніями, можуть опинитись під санкціями. Також фінансові інституції, які надають послуги цим компаніям, ризикують потрапити під санкції.
“Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення в Україні внаслідок використання Росією іранських дронів в Україні», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Державний департамент США запевнив, що “продовжуватиме використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати ці зусилля … притягнути Іран до відповідальності за його дії”
Юлія Паєвська – про отримання міжнародної премії «Відважні жінки». Відео
«Надзвичайної радості не відчула, через великі втрати на полі бою», – так Юлія Паєвська, прокоментувала отримання міжнародної премії «Відважні жінки». Про це парамедикиня із позивним «Тайра» розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
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