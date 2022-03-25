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Китай - важлива країна для мирного процесу між РФ та Україною, вважають на Заході
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в телефонній розмові в п'ятницю закликав китайського президента Сі Цзіньпіна звернутись до Путіна, щоб той припинив війну в Україні, повідомляють британські ЗМІ. Сі Цзіньпін, в свою чергу, вказав Джонсону, що Китай відіграє "конструктивну роль" у мирному процесі в Україні, пише CNN з посиланням на китайське джерело Xinhua.
Питання позиції Китаю обговорювалось на саміті НАТО в четвер. Президент США Джо Байден заявив під час прес-конференції в НАТО, що в телефонній розмові з Сі Цзіньпіном минулого тижня вказав китайському лідеру "на кількість американських та іноземних корпорацій, які полишили Росію в результаті цієї варварської поведінки". Він додав, що Китай "розуміє, що його економічне майбутнє більш тісно пов'язане із Заходом, ніж з Росією".
Наразі Китай утримується від відкритого засудження дій Росії і заявив про своє бажання залишитись осторонь від санкцій. "Китай не є стороною кризи, і не хоче, щоб санкції впливали на Китай", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше цього місяця під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії.
Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Росія буцімто звернулась до Китаю за новими поставками зброї, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що США поки не бачили надходжень зброї від Китаю до Росії. Китай почав поставки гуманітарної допомоги Україні.
Європейські лідери вказують на важливість позиції Китаю стосовно війни Росії в Україні. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в коментарі CNBC в четвер заявив: "Китай - найважливіша країна, вона може відіграти ключову роль в мирному процесі, вони мають багато, багато впливу, тому ми чекаємо".
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сказала в четвер, що санкції проти Росії не будуть такими ефективними, якщо Китай допомагатиме Москві. "Якщо Китай допоможе Росії, санкції не будуть працювати так, як задумано, тому, звичайно, Китай є основним гравцем і ми маємо переконатись, що Китай - на вірному боці історії", - сказала посадовець. Вона додала, що питання позиції Китаю щодо війни Росії в Україні буде обговорюватись під час саміту ЄС-Китай незабаром.
Після того, як Росія почала вторгнення до України, Китай постраждав від значного відпливу грошей, згідно з інформацією Міжнародного інституту фінансів США (IIF). На тепер - негативний вплив настільки ж великий, як і у першу хвилю COVID-19, хоча інші подібні економіки не мають відпливу грошей, зауважує економіст IIF Робін Брукс.
Заклики Китаю до перемовин Росії та України продиктовані тим, що війна має негативний вплив на світові ринки, де Китай відіграє важливу роль, пише Дов Захаєм, віце-президент Інституту міжнародної політики в статті для The Hill. Захаєм припускає, що економічне питання є важливим для Сі Цзіньпіна, бо той намагається отримати пожиттєве президентство на Національних зборах комуністичної партії 20 вересня. Водночас, зауважує аналітик, Сі Цзіньпін, який під час Олімпіади в Пекіні заявляв про тісне партнерство з Росією, не хоче бачити приниження Путіна в Україні, вказує експерт.
Китай та Росія продовжують дестабілізувати безпекову ситуацію, вказують американські військові. "Росія та Китай поширюють дезінформацію, активно сіють розбрат і внутрішні суперечки з наміром зашкодити основам нашої країни, нашій демократії та демократіям у світі", - заявив командувач ВПС Північноамериканського округу ген. США Глен ВанГерк під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США в четвер.
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США пропонують винагороду до $10 млн за інформацію про офіцерів ФСБ, підозрюваних у кіберзлочинах
Державний департамент США оголосив нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволить ідентифікувати чи виявити місцерозташування службовців Федеральної служби безпеки Росії Павла Акулова, Михайла Гаврилова та Марата Тюкова. Цих осіб у США звинувачують у тому, що вони разом із співучасниками здійснили напади більше ніж на 500 американських та іноземних компаній в сфері енергетики. Лише одна з фаз діяльності обвинувачених включала установку 17 000 одиниць зловмисних програм на обладнання.
Ці офіцери ФСБ, йдеться в інформації Держдепу, проводили кібернапади на програмне забезпечення та техніку, що контролює устаткування електростанцій а також системи збереження даних. "Доступ до таких систем надав би російському уряду спроможність, серед іншого, зривати та шкодити таким комп'ютерним системам у певну дату в майбутньому", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Вперше програма урядових винагород щодо можливої шкоди критичній інфраструктурі, стосується службовців іноземного уряду, зауважили у відомстві.
Окремо Держдеп оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Гладких, якого у США звинувачують у хакерських нападах.
Так, йдеться в повідомленні, з травня по вересень 2017 року, Гладких в якості співробітника дослідницької організації, що підпорядковується російському Міністерству оборони, разом із співучасниками, встановили зловмисне програмне забезпечення, щоб зашкодити системі безпеки на нафтопереробній фабриці в третій країні. Згодом, йдеться у звинуваченнях, ці особи намагались таким же чином зашкодити роботі заводів в США, але безуспішно.
Велика Британія також заявила сьогодні, що саме ФСБ стоїть за масштабними кібернападами на критичну інфраструктуру. Британія також запровадила санкції проти дослідницької організації, в якій працював Гладких, за напади на безпекову систему нафтопереробного заводу в Саудівській Аравії.
Як в умовах війни працює найбільша дитяча лікарня України "Охмадит". Інтерв'ю
Забезпечити ЄС та Україну енергоресурсами - завдання нової ініціативи США та Європи
США та ЄС засвідчили солідарність з Україною перед лицем російської агресії і оголосили про нову спільну ініціативу покликану "вирішити надзвичайну ситуацію в сфері енергобезпеки - забезпечити енергопоставки до ЄС та України".
"Ми єднаємось, щоб зменшити залежність Європи від російської енергетики. Ми не будемо субсидувати брутальний напад Путіна на Україну", - заявив президент США Джо Байден, представляючи ініціативу. Він додав, що Путін використовує отримані від продажу енергоресурсів гроші, для "своєї машини війни".
"Енергобезпека та стійкість ЄС та України - надзвичайно важливі для миру, свободи та демократії в Європі", - йдеться в спільній заяві ЄС та США від 25 березня.
Ініціатива підтвержує намір позбутись енергозалежності Європи від Росії до 2027 року. Серед заходів - збільшення поставок зрідженого газу зі США до Європи, координація європейських країн у підготовці до наступного зимового сезону. Зокрема йдеться про розвиток терміналів для зрідженого газу як у США, так і в Європі, наповнення європейських газосховищ щонайменше на 90% до 1 листопада кожного року, розвиток чистої енергетики.
Для підготовки до наступного опалювального сезону США та ЄС працюватимуть щоб додатково залучити 15 млрд кубометрів зрідженого газу до ЄС в 2022 році. Також створюється енергоплатформа ЄС, яка узагальнить попит європейців на енергоресурси з квітня до жовтня 2022 року.
Над втіленням ініціативи працюватиме спільна робоча група Білого дому та служби президента ЄС.
"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати", - Філіп Брідлав
"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати і неправильно оцінив їхню волю до боротьби. Так само помилився і пан Путін в обох випадках", - про це заявив генерал США (у відст.) Філіп Брідлав, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, під час засідання Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) 23 березня. На засіданні конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та інші експерти обговорили питання "стримування РФ та протидії російському імперіалізму в Україні та за її межами".
Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей?Генерал (у відст) Філіп Брідлав, екс-командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, в 2013—2016 роках
Так, за словами Брідлава, одним із оборонних приорітетів, зокрема для захисту Маріуполя, має бути надданя Україні крилатих ракет берегової оборони: "Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили. А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з води і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони".
Надати Україні усе необхідне, закликав Білий Дім також і Річард Блументаль, сенатор-демократ від штату Коннектикут: "У мене є бедж на якому написано "Я українець". Так само, як сказав президент Кеннеді, десятиліття тому, коли відвідав Берлін: "Я берлінець". Тепер, ми всі українці. А це означає більше військової підтримки: літаків, протиповітряних установок, ракет Stinger та Javelin та інших видів озброєння, яке захистить їх від панівного терору в небі. Якщо українці матимуть чесну боротьбу на землі - вони переможуть. Вони витіснять росіян з України".
Погоджується, із своїм демократичним колегою і республіканський сенатор від штату Міссісіпі, Роджер Вікер:"Я ціную те, що адміністрація вже зробила, але варто зауважити, що адміністрація Байдена могла би зробити набагато більше".
Серед необхідної допомоги, яку досі не надали Брідлав виділяє літаки-винищувачі "МІГ". "Українські ВПС досить непогано оперують тими МіГ-ами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МіГ-ами, які їм вдасться отримати. Я також погоджуюсь, що важливо, надати ракети середньої та високої дальності для України. Саме поєднання ракет "земля-повітря" і МіГ-ів дійсно робить різницю", - наголошує він.
А от стосовно ізраїльских установок "Залізний купол", щодо яких президент Зеленський звертався до Кнесету, Брідлав вважає, що у війні проти РФ вони будуть малоефективними, - "Ця установка розрахована на збиття менших ракет. Для мінометів та подібніх речей вона дійсно має чудову здатність. Але я б спочатку зосередився на постачанні установок С-300 та можливо, С-400, які нададуть українцям більше можливостей на середній і великій висоті".
Однак, навіть у випадку поразки Володимира Путіна, демократичному світу навряд чи варто розраховувати на зміну режиму в Росії. Таку думку під час засідання Гельсінської комісії США висловив Д-р Майкл Кіммідж, колишній співробітник офісу із планування політики Держдепартаменту США.
"Навіть якщо Путін не втратить владу у розпал своєї війни чи після неї, або навіть якщо Путін таки втратить владу, його, швидше за все, замінить інший жорсткий лідер. А військові та служба безпеки, ймовірно, збережуть свій сьогоднішній контроль. Відтак, санкції повинні бути направлені на політику стримування не заради зміни режиму, а щоб допомогти Вашингтону впоратися з режимом, який існує і, ймовірно, залишиться в Кремлі", - вважає Кіммідж.
Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення виконання Гельсінкського Заключного акту та роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі і (ОБСЄ).
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