Китай - важлива країна для мирного процесу між РФ та Україною, вважають на Заході

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в телефонній розмові в п'ятницю закликав китайського президента Сі Цзіньпіна звернутись до Путіна, щоб той припинив війну в Україні, повідомляють британські ЗМІ. Сі Цзіньпін, в свою чергу, вказав Джонсону, що Китай відіграє "конструктивну роль" у мирному процесі в Україні, пише CNN з посиланням на китайське джерело Xinhua.

Питання позиції Китаю обговорювалось на саміті НАТО в четвер. Президент США Джо Байден заявив під час прес-конференції в НАТО, що в телефонній розмові з Сі Цзіньпіном минулого тижня вказав китайському лідеру "на кількість американських та іноземних корпорацій, які полишили Росію в результаті цієї варварської поведінки". Він додав, що Китай "розуміє, що його економічне майбутнє більш тісно пов'язане із Заходом, ніж з Росією".

Наразі Китай утримується від відкритого засудження дій Росії і заявив про своє бажання залишитись осторонь від санкцій. "Китай не є стороною кризи, і не хоче, щоб санкції впливали на Китай", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше цього місяця під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Росія буцімто звернулась до Китаю за новими поставками зброї, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що США поки не бачили надходжень зброї від Китаю до Росії. Китай почав поставки гуманітарної допомоги Україні.

Європейські лідери вказують на важливість позиції Китаю стосовно війни Росії в Україні. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в коментарі CNBC в четвер заявив: "Китай - найважливіша країна, вона може відіграти ключову роль в мирному процесі, вони мають багато, багато впливу, тому ми чекаємо".

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сказала в четвер, що санкції проти Росії не будуть такими ефективними, якщо Китай допомагатиме Москві. "Якщо Китай допоможе Росії, санкції не будуть працювати так, як задумано, тому, звичайно, Китай є основним гравцем і ми маємо переконатись, що Китай - на вірному боці історії", - сказала посадовець. Вона додала, що питання позиції Китаю щодо війни Росії в Україні буде обговорюватись під час саміту ЄС-Китай незабаром.

Після того, як Росія почала вторгнення до України, Китай постраждав від значного відпливу грошей, згідно з інформацією Міжнародного інституту фінансів США (IIF). На тепер - негативний вплив настільки ж великий, як і у першу хвилю COVID-19, хоча інші подібні економіки не мають відпливу грошей, зауважує економіст IIF Робін Брукс.

Заклики Китаю до перемовин Росії та України продиктовані тим, що війна має негативний вплив на світові ринки, де Китай відіграє важливу роль, пише Дов Захаєм, віце-президент Інституту міжнародної політики в статті для The Hill. Захаєм припускає, що економічне питання є важливим для Сі Цзіньпіна, бо той намагається отримати пожиттєве президентство на Національних зборах комуністичної партії 20 вересня. Водночас, зауважує аналітик, Сі Цзіньпін, який під час Олімпіади в Пекіні заявляв про тісне партнерство з Росією, не хоче бачити приниження Путіна в Україні, вказує експерт.

Китай та Росія продовжують дестабілізувати безпекову ситуацію, вказують американські військові. "Росія та Китай поширюють дезінформацію, активно сіють розбрат і внутрішні суперечки з наміром зашкодити основам нашої країни, нашій демократії та демократіям у світі", - заявив командувач ВПС Північноамериканського округу ген. США Глен ВанГерк під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США в четвер.