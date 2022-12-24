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США кажуть Путіну "продовжувати визнавати реальність", після його фрази про "війну" в Україні
Вашингтон (AFP) – Сполучені Штати в п’ятницю насмішкувато закликали президента Росії Володимира Путіна визнати реальність і вивести війська з України після того, як він нарешті назвав конфлікт «війною».
Відтоді, як у лютому Путін віддав наказ про вторгнення, Росія офіційно говорила про «спеціальну військову операцію» та ввела закон, який передбачає кримінальну відповідальність за те, що влада називає оманливою термінологією.
Але на прес-конференції в четвер сам Путін використав слово «війна», коли сказав, що сподівається якомога швидше її закінчити.
«З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що «спеціальна військова операція» Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, через 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є», - заявив речник відомства.
"Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його припинити цю війну, вивівши свої сили з України", - додав він.
Державний департамент заявив, що, незалежно від термінології Путіна, "агресія Росії проти суверенного сусіда призвела до смертей, руйнувань та переміщення людей".
"Народ України, безсумнівно, не знаходить розради в тому, що Путін заявляє про очевидне, так само як і десятки тисяч російських сімей, чиї родичі загинули на путінській війні".
Раніше цього місяця російський суд засудив опозиційного політика Іллю Яшина до восьми з половиною років позбавлення волі за новим законом за «неправдиву інформацію» про війну.
Яшин говорив про «різанину» в Бучі, місті поблизу столиці України Києва, де після відступу російських військ було виявлено пронизані кулями тіла українців у цивільному зі зв’язаними за спиною руками.
Опозиційний законодавець, який критикує вторгнення, Микита Юферєв, у п’ятницю заявив, що вимагає судового позову проти Путіна за поширення «фейкових новин» через заяву про «війну».
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- Голос Америки
Байден: українці надихають Америку і світ
Президент США Джо Байден заявив, що Україна та українці є натхненням для цілого світу. Про це американський президент написав у п’ятницю у твіті, згадуючи візит президента України Володимира Зеленського, що відбувся у середу.
«Україна та український народ надихають не просто нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі», –написав президент Байден у твіті, який супроводжує коротке відео як згадка про візит президента Зеленського до Білого дому.
У відео, яке набрало понад 180 тисяч переглядів за першу годину, наводяться слова Байдена, який говорить, що для нього «це честь стояти на боці України у цій жорстокій, жорстокій війні, яку розв’язав Путін». Байден додає, що «стійкість і рішучість» українців «надихає не лише американців, але і цілий світ», і що американці «гордо стоять поруч з українцями», і що є «підтримка наших союзників з Європи, Японії, інших країн», які надають необхідну фінансову, гуманітарну і військову підтримку.
У цьому ж відео президент Зеленський дякує президенту США та американському народу за цю підтримку і каже, що цю вдячність «потрібно відчути».
У п’ятницю президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику на 2023 фінансовий рік, що включає військову допомогу для України у розмірі 800 мільйонів доларів США, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий запит адміністрації.
Закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги та «відмову від обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони». Він також надає багаторічні повноваження на закупівлю певних боєприпасів.
У 2022 році адміністрація Байдена та Конгрес США спрямували в Україну майже 50 мільярдів доларів, що включає гуманітарну, фінансову та військову підтримку.
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