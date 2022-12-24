США кажуть Путіну "продовжувати визнавати реальність", після його фрази про "війну" в Україні

Вашингтон (AFP) – Сполучені Штати в п’ятницю насмішкувато закликали президента Росії Володимира Путіна визнати реальність і вивести війська з України після того, як він нарешті назвав конфлікт «війною».

Відтоді, як у лютому Путін віддав наказ про вторгнення, Росія офіційно говорила про «спеціальну військову операцію» та ввела закон, який передбачає кримінальну відповідальність за те, що влада називає оманливою термінологією.

Але на прес-конференції в четвер сам Путін використав слово «війна», коли сказав, що сподівається якомога швидше її закінчити.

«З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що «спеціальна військова операція» Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, через 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є», - заявив речник відомства.

"Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його припинити цю війну, вивівши свої сили з України", - додав він.

Державний департамент заявив, що, незалежно від термінології Путіна, "агресія Росії проти суверенного сусіда призвела до смертей, руйнувань та переміщення людей".

"Народ України, безсумнівно, не знаходить розради в тому, що Путін заявляє про очевидне, так само як і десятки тисяч російських сімей, чиї родичі загинули на путінській війні".

Раніше цього місяця російський суд засудив опозиційного політика Іллю Яшина до восьми з половиною років позбавлення волі за новим законом за «неправдиву інформацію» про війну.

Яшин говорив про «різанину» в Бучі, місті поблизу столиці України Києва, де після відступу російських військ було виявлено пронизані кулями тіла українців у цивільному зі зв’язаними за спиною руками.

Опозиційний законодавець, який критикує вторгнення, Микита Юферєв, у п’ятницю заявив, що вимагає судового позову проти Путіна за поширення «фейкових новин» через заяву про «війну».