Війна Росії проти України може бути "заморожена" - експерти

Війна Росії проти України може бути "заморожена" на місяці й навіть роки, а перспективу мирних переговорів ускладнює іранське постачання зброї росіянам, - такі припущення експертів були озвучені в ефірі каналу CNBC.

Адріано Босоні, директор з аналізу в компанії геополітичного прогнозування Rane, вважає, що російсько-українська війна навряд чи закінчиться в осяжному майбутньому. На його думку, ймовірність припинення вогню у 2023 році "дуже низька", не кажучи вже про мирний договір у 2023 році. "Обидві сторони - й українці, й росіяни - вважають, що вони все ще можуть досягти успіху. Війна, очевидно, буде уповільнена у перші місяці цього року через погодні умови, але ми вважаємо, що надалі вона триватиме, - каже Босоні. - Ми не бачимо можливого кінця конфлікту в осяжному майбутньому".

За його словами, війна може бути "заморожена" на місяці й навіть роки, "хоча вже очевидно, що наступ не прогресує так добре, як Росія очікувала на початку, але вона не готова і здаватися чи позбутися завойованих територій".

"Українці сподіваються отримати повний контроль над власними територіями, але ми не думаємо, що Росія повністю відступить. На врегулювання ситуації підуть роки й, можливо, це включатиме перебування Росії на деяких територіях України, зокрема на сході та в Криму і надалі. А це зробить тривалий мир дуже важким для підтримування", - прогнозує Босоні.

Не вважає перспективу мирних переговорів близькою і Тоні Брентон, колишній посол Великої Британії в Росії. На його думку, російська стратегія бомбардування України "для схиляння її до розмови" не працює.

"По-перше, так, ця справа повинна бути завершена переговорами, - каже дипломат. - І, по-друге, це справді дуже неприємні переговори з агресорами, такими мерзенними й жорстокими, як росіяни. Але для подолання тривалої війни, яка продовжує руйнацію України й несе стільки смертей, імовірно, переговори є бажаним варіантом. Хоча я не думаю, що серйозні переговори насправді дуже близько. Росія бомбардує Україну, щоб примусити її розмовляти, але немає жодних ознак, що це працює. Історія свідчить, що така стратегія зовсім не є успішною. Ви пам'ятаєте "Бліц" - наша розмова з німцями не розпочалася у результаті цього бомбардування. Водночас є певні натяки на те, що люди почали більш реалістично сприймати ідею переговорів".

Брентон зауважив, що ключова підтримка озброєнням для України надходить від США. Але наголосив, що президент Байден висловився абсолютно чітко: рішення залишається за Зеленським - коли і як переговори мають розпочатися. Тому, на переконання Брентона, немає ознак домінування західної підтримки над рішеннями України.

Він додав також, що слід розуміти величезну відстань між самим фактом початку переговорів і моментом, коли у їхньому результаті може бути досягнуто якихось рішень. На думку експерта, момент переговорів відтерміновує співпраця Росії з Іраном, що посилює її військовий потенціал постачанням озброєння.

Натомість видання Financial Times, як повідомляв Голос Америки, наголошує на тому, що у 2023 році міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах. "Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій. Мета в тому, щоб Київ знаходився у такому положенні, в якому в них будуть найсильніші позиції", - йдеться у матеріалі FT.

А директор Програми з дослідження Росії в CNA та представник Інституту Кеннана Майкл Кофман переконаний, що хід війни 2023 року в Україні визначиться у наступні кілька місяців.