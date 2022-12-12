Україна звільнила 54% території, захопленої РФ з лютого, а Росія в наступні місяці навряд чи досягне просування - Міноборони Британії

Країни НАТО можуть гарантувати Росії, що не чинитимуть із нею так, як Москва чинить з Україною, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції у Берліні. Так він відповів на запитання журналістів про ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки Росії.

"Ми як чесні люди, політики, країни НАТО, можемо гарантувати Росії, що ніхто не збирається робити Росії те, що вона робить зі своїми сусідами", - сказав Дуда.

Раніше Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Москва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною. Напередодні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив, що "Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

Також нині Дуда сказав, що Польща і Німеччина повинні закликати Євросоюз допомогти із українськими біженцями цієї зими на тлі загострення енергетичної ситуації в Україні після атак РФ по цивільній інфраструктурі: "Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейського співтовариства, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України".

Крім того, на зустрічі із німецьким канцлером Франком-Вальтером Штайнмаєром Дуда подякував ФРН за рішення передати Польщі системи Patriot. Говорячи про інцидент у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі, Дуда підкреслив, що "всім очевидно, що посилення протиракетного та протиповітряного захисту Польщі має велике значення для розбудови нашої безпеки".

Днями в ексклюзивному коментарі Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах ракет Patriot, які вона могла б просто відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.

У статті використано матеріали Reuters