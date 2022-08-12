Військові Повітряно-десантної 101-ї дивізі США повертаються до Європи

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії заявив у четвер, що експерти його агентства дійшли попереднього висновку про відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці після обстрілу навколо великої атомної станції на півдні України, але він попередив, що це “може змінитися у будь-який момент".

“Ми, безперечно, всі можемо погодитися з тим, що будь-яка ядерна катастрофа є неприйнятною, і тому запобігання їй має бути нашою головною метою”, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час відеобрифінгу в Раді Безпеки ООН.

"Для досягнення цього я прошу, щоб обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ і дозволили місії на Запорізькій атомній електростанції почати працювати якомога швидше", - сказав він.

Гроссі зазначив, що останнім часом ситуація на ядерних об'єктах України, зокрема на Запорізькій АЕС, "швидко погіршується, аж до дуже тривожної".

Команда Агентства ООН з ядерного нагляду з червня намагається направити технічну місію для перевірки Запорізького майданчика. Це найбільша атомна електростанція в Європі.

"Але, на жаль, через політичні чинники та інші міркування це було неможливо, - сказав він. - Ми бачили, що сталося протягом останніх двох місяців; ми не можемо дозволити таким факторам більше затримувати нас”.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня, розмістивши там війська та залишивши український персонал для керування нею.

Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах навколо місця з 6 серпня, включаючи повідомлення про нові обстріли раніше в четвер.

Глава МАГАТЕ Гроссі заявив, що йому та його експертам необхідно терміново вирушити до Запоріжжя, щоб оцінити фізичні пошкодження об’єктів, оцінити умови роботи персоналу диспетчерської та провести технічне обслуговування всього обладнання МАГАТЕ для захисту.

"Місія на майданчику також дозволить нам виконувати термінові гарантійні дії – перевірку статусу реакторів та запасів ядерних матеріалів, включаючи сховище свіжого та відпрацьованого палива, де ми зараз не маємо дистанційної передачі даних спостереження", - сказав він.

МАГАТЕ потребує дозволу та допомоги України та Росії, щоб дістатися до Запоріжжя, бо станція розташована на території, яку зараз контролюють російські війська.

"Ми готові надати місії всю необхідну допомогу та сприяти її пересуванням через контрольовану Україною територію", - сказав Раді посол України Сергій Кислиця.

Посол Росії Василь Небензя заявив, що його уряд сподівається, що місія МАГАТЕ в Запоріжжі відбудеться найближчим часом.

Демілітаризована зона

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони використовувати «здоровий глузд і розум» і не атакувати регіон. У своїй заяві в четвер він закликав їх негайно припинити військові дії поблизу атомної станції, а також вивести будь-який військовий персонал і обладнання з місця.

"Цей об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції", - попередив Гутерріш.

За його словами, сторони повинні терміново домовитися про периметр демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.

«Росія не використовує з цією метою цивільну інфраструктуру, не згадуючи ядерні об’єкти, - сказав Небензя Раді Безпеки, відхиляючи пропозицію глави ООН. - Це тактика українських збройних сил».

Український посол заявив, що обстріл Москвою Запоріжжя мав більшу мету.

"Плани Росії щодо Запорізької АЕС спрямовані на відключення її від енергосистеми України та відключення електроенергії на півдні країни", - сказав Кислиця.

Сполучені Штати закликали Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль над Запоріжжям.

Бонні Дженкінс, заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, також висловила підтримку пропозиції України щодо створення демілітаризованої зони навколо АЕС і місії МАГАТЕ.

"Цей візит не може більше чекати", - сказала вона членам ради.