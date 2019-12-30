Чи готові США захистити Європу, покажуть масштабні військові навчання

На початку наступного року США проведуть найбільшу передислокацію американських сил до Європи за 20 років.

В лютому 2020 року 20 000 військових і 13 000 одиниць військового обладнання переміститься до Європи для участі в навчаннях "Захисник Європи 2020".

Передислокація доведе, що Америка готова захищати Європу. Навчання також мають показати, чи готова європейська інфраструктура до такого навантаження, пише Army Technology.

Заступник командувача Сухопутних військ США у Європі Шон Бернейб заявив, що навчання перевірять "стратегічну боєготовність" сил США.

"20 000 військових Сухопутних сил США з їх обладнанням будуть переміщені зі Сполучених Штатів до Європи а потім до навчальних регіонів у Європі для участі у менших навчаннях", - заявив Бернейб у спілкуванні з пресою в понеділок, пише видання Breaking Defense.

Після прибуття до Європи, американські військові переміщатимуться з Німеччини до Польщі, країн Балтії, інших країн Східної та Північної Європи, а також до Грузії, інформує Defense News.

США витратять біля 340 мільйонів доларів на ці навчання, за повідомленням службовців Сухопутних сил США. Союзники в Європі також фінансуватимуть навчання.

Навчання "вже стимулюють країни, де вони будуть проводитись, до стратегічних інвестицій. Наприклад, Литва покращує систему залізниць, а Німецька перевізна компанія інвестує до додаткових вагонів перед навчаннями", - йдеться в заяві Сухопутних сил США в Європі.

Навчання відбуватимуться за участі 17 000 військових з Європи.

Одним із центрів навчань у Європі стане Польща. Метою навчань є створити бойову мережу, здатну захистити Європу.

"Всього потроху, - так навчання охарактеризував Голова збройних сил Польщі ген. Раймунд Андржейчак в коментарі Breaking Defense. - Трохи національного регулювання, трохи кризи, трохи високої інтенсивності, кібер, звичайний конфлікт, державний рівень, двосторонній, НАТО, все. Маємо сприйняти те, що ми живемо у складному середовищі з точки зору безпеки".

Після завершення навчань американські сили будуть переміщені назад до США.

Під час навчань, союзники зважатимуть на російську дезінформацію і можливі зусилля з глушіння комунікації, які були поширені під час минулорічних навчань Trident Juncture в Норвегії

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