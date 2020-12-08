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Військові продажі із США до України склали 510 мільйонів у 2020-му році

Військові продажі із Сполучених Штатів до України склали 510 мільйонів доларів у 2020-му фіскальному році - це найвищий показник за всю історію. Про це повідомляється в доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США.

"Продажі озброєнь та оборонна торгівля є осяжними інструментами закордонної політики США із довготривалими наслідками для регіональної безпеки", - відзначає уряд США.

Згідно з документом, в 2019 році Україна отримала американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів. Роком раніше - на 250,7 мільйона доларів, а в 2017 році - на 207,7 мільйона доларів.

Сума поставок Литві склала більше 136,5 мільйонів доларів, Латвії - близько 38,2 мільйона доларів, а Естонії тільки 610,3 тисячі доларів.

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