Нова зброя та "Стефанія" - військові країн НАТО привітали Україну з Днем Незалежності

Міністерство оборони Великої Британії привітало Україну з Днем Незалежності та повідомило про новий пакет військової допомоги.

У твіті Міністерство оборони Великої Британії вітає українців зі святом і повідомляє про те, що прем’єр-міністр країни надав надає Збройним силам України нових 2 тисячі безпілотники на суму 54 мільйонів фунтів (майже 64 мільйонів доларів США).

«Велика Британія надає Збройним силам України пакет із 2000 найсучасніших безпілотників і безпілотних боєприпасів на суму 54 мільйони фунтів», – мовиться у повідомленні.

Перебуваючи у Києві, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про допомогу Україні. Крім безпілотників, Україна отримає протитанкові боєприпаси.

«Ми віддаємо належне непорушній відданості України захищати свої свободи та цінності», – мовиться у твіті Міністерства оборони Британії.

У своєму привітанні Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі нагадав про те, що Британія є серед тих країн, які надають не лише зброю, але і допомагають з підготовкою українських військових, чиїм духом і силою вони Британія захоплюється.

«Ми продовжуємо тісно працювати і тренуватися разом, у той час як сила і дух Збройних Сил України та стійкість, яка єднає український народ є таким же помітним зараз, як і будь-коли», – мовиться у привітанні міністра оборони Британії Джеймса Гіппі.

Також на честь Дня Незалежності України «як данину українському народу» оркестр королівської Швейцарської гвардії виконав пісню «Стефанія», яка стала переможницею цьогорічного Євробачення.

Міністерство оборони Німеччини також привітало українців з Днем Незалежності і запевнило, що стоїть пліч-о-пліч з «українськими друзями» і підтримувати стільки, скільки буде необхідно.

«Україна сьогодні святкує День Незалежності - 6 місяців вона веде мужню та рішучу боротьбу проти нападу на свою свободу. Ми стоїмо поруч з нашими українськими друзями і підтримуємо, поки це необхідно».

Також Україну привітав адмірал Роб Бауер королівського флоту Нідерландів, який очолює Військовий комітет НАТО та є військовим радником Генерального секретаря та Північноатлантичної ради.

«У цей День Незалежності ми вшановуємо мужність Збройних Сил України. Вони докорінно змінили сучасну війну та знову й знову перемагають свого супротивника. Україна може виграти цю війну і вийти переможцем. Слава Україні! Ми разом з Україною!» – мовиться у твіті адмірала Бауера, який є найвищим військовим офіцером НАТО.

Як повідомляв Голос Америки, в День Незалежності США оголосили про новий пакет оборонної допомоги обсягом майже 3 млрд дол.