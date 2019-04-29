Військові видатки світу зросли на 2,6%, а України – на 21%, - SIPRI

Загальні військові витрати в світі зросли на 2,6% в 2018 році і склали 1,8 трильйона доларів США, що становить 239 доларів США на людину. Такі дані оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI).

До п'ятірки країн, які найбільше витрачають на військовий комплекс належать США, Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція.

При чому, витрати США за обсягом порівняні з загальними військовими витратами наступних вісьмох країн разом.

"США та Китай відповідають за половину військових витрат", - повідомляє Нан Тіан, дослідник SIPRI.

Зростання в Центральній та Східній Європі в основному відбувається через погіршення очікуваних загроз з боку Росії

Україна швидко наростила витрати на оборону, наголошують дослідники. Військові витрати України зросли на 21% і склали 4,8 мільярда доларів США в 2018 році. Польща витратила 11,6 мільярда доларів на оборону, що на 8,9% більше, ніж в 2017 році. Болгарія, Латвія, Литва та Румунія також збільшували оборонні видатки в 2018 році.

"Зростання в Центральній та Східній Європі в основному відбувається через погіршення очікуваних загроз з боку Росії, - говорить дослідник SIPRI Пітер Веземен, - це, незважаючи на те, що російські військові видатки скорочувались протягом останніх двох років".

Росія була на шостому місті в світі за військовими видатками в 2018 році, витративши 61,4 мільярда доларів США. Це на 3,5 % менше, ніж в 2017 році, повідомляє організація.

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