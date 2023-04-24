SIPRI: Військові витрати України зросли на 640% у 2022 році

Військові витрати України склали 44 мільярди доларів в 2022 році. Це на 640% більше, порівняно з попереднім роком. Таке зростання - найбільше зафіксоване Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за час збору даних, йдеться в дослідженні інституту опублікованому в понеділок.

Військові витрати в Україні зросли з 3,2% ВВП в 2021 році до 34% ВВП в 2022.

За оцінками інституту, військові витрати Росії склали 86,4 мільярда доларів, що становить 4,1% російського ВВП - зростання з 3,7% ВВП в попередньому році.

Російські військові витрати в 2022 році на 34% перевищили бюджетний план, що свідчить, що "вторгнення до України коштувало Росії значно більше, ніж очікувалось", зауважує д-р Лусі Беро-Судро, директор програми SIPRI з дослідження військових витрат.

Найбільше витрачають на військові потреби США. Ці витрати склали 877 мільярдів доларів в 2022 році, згідно з оцінками інституту. Зростання витрат, порівняно з попереднім роком, склало 0.7% і в основному відбувалось за рахунок "безпрецедентного рівня фінансової військової підтримки, наданої Україні", відзначає дослідник SIPRI д-р Нан Тіан. Військова допомога США Україні в 2022 році склала 19,9 млрд дол.

Європа також наростила військові витрати до рівнів небачених з часів холодної війни, зауважують дослідники.