США припиняють поставки устаткування F-35 до Туреччини, через її плани військових закупівель у РФ

Пентагон припинив поставку Туреччині устаткування для літака F-35, через рішення країни купити російський зенітно-ракетний комплекс S-400. Цей крок став першим конкретним заходом з блокування поставок країні НАТО, через плани Анкари придбати російську ракетну систему, повідомляє Reuters.

"До того, як Туреччина прийме однозначне рішення не набувати S-400, поставки та діяльність, пов'язані з забезпеченням операційних можливостей турецького F-35, були призупинені, водночас, діалог з Туреччиною з цих важливих питань триває", - повідомив лейтенант Майк Ендрюс в заяві для CNN.

Міністр закордонних справ Туреччини планує прибути до Вашингтона на зустріч міністрів країн-членів НАТО з нагоди 70-річчя Альянсу. Питання військових закупівель у Росії може стати предметом переговорів у Вашингтоні.

"США продовжують попереджати Туреччину про негативні наслідки анонсованої закупівлі S-400. Ми також чітко заявили, що придбання S-400 несумісне з F-35 і наражає на ризики участь Туреччини в програмі F-35", - сказав Ендрюс.

В програмі F-35 брало участь дванадцять країн. Туреччина - не просто покупець F-35, а країна-партнер створення цього проекту, пише The Washington Examiner. Дев'ять країн брали участь в розробці літака, включаючи США, Туреччину, Великобританію, Італію, Нідерланди, Канаду, Австралію, Данію та Норвегію. Всі ці країни, крім Канади, Данії та Туреччини, вже отримують поставки F-35. Ізраїль, Японія та Південна Корея також отримали літаки через військових продаж.

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