Голови військових штабів США та Росії провели зустріч в Гельсінкі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів зустріч з Головою генштабу РФ генералом Валерієм Герасімовим. Під час зустрічі, що відбулась у середу в Гельсінкі генерали США та Росії обговорювали питання зниження ризиків та покращення комунікації, повідомив речник Міллі.

Зустріч, за словами речника голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, полк. США Девіда Батлера, була спрямована "на продовження обговорення з метою покращення спілкування між військовим керівництвом двох країн з метою зменшення ризиків та уникнення операційних конфліктів".

Батлер зауважив пресі, що сторони погодились не повідомляти публічно про деталі зустрічі.

Міллі назвав зустріч, що тривала 6 годин, "продуктивною". "Коли спілкуються військові лідери потужних сил, світ стає більш безпечним", - наводить його слова АР.

Оглядачі зауважують, що основною темою візиту Міллі до Європи є питання налагодження міжнародної співпраці після виведення військ США з Афганістану. США та союзники прагнуть укласти угоди з базування, обміну розвідданими та отримати права на перельоти через територію країн, розташованих ближче до Афганістану, де вплив Росії залишається значним, пише АР.

У вівторок Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з предстаниками Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Питання Афганістану було на порядку денному. "Всі ці країни думають про ризики міграції, контролю над тероризмом, ситуації на кордонах", - зазначив на брифінгу високопосадовець Держдепу

"Регіон кардинально змінився і зараз - ключовий час узгодити з цими країнами підходи до зміцнення безпеки, посилення спільного підходу до гуманітарних питань", - додав посадовець.

В статті використано матеріали АР.

Дивіться також: «Ми не прагнемо нової холодної війни», - президент США Джо Байден в ООН



