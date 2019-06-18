Обрання Зеленського - "землетрус", а перші 6 місяців будуть особливо важливими. Що повірений США Тейлор говорив про Україну

Щойно призначений тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у квітні називав обрання Володимира Зеленського президентом України "політичним землетрусом" і закликав міжнародну спільноту посилити "вимоги українських виборців щодо проведення дійсно ефективних антикорупційних реформ" та тиснути на Росію заради захисту незалежності України.

Треба, щоб українська економіка відновилась, щоб кримчани побачили зміни в українському уряді, в економіці, в цінностях і захотіли приєднатися

18-го червня посольство США в Україні повідомило, що Тейлор повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Тейлор очолював посольство США в Україні з 2006-го по 2009-й роки. На цей період, серед іншого, припало підписання США та Україною Хартії про стратегічне партнерство. Як відзначали у "Радіо Свобода", Хартія торкалась співпраці у сферах економічного розвитку, оборони, містила обіцянку США посилити навчання й оснащення українського війська через програми НАТО.

Як пише "Радіо Свобода", Тейлор, коментуючи Хартію у грудні 2008-го року, відзначав, що у ній підтверджується незалежність, суверенітет і територіальна цілісність двох країн, а також недоторканність кордонів. Саме ці принципи є фундаментальними у відносинах двох країн, підкреслив посол.

Після каденції посла в Україні Тейлор був спеціальним координатором Державного департаменту США щодо перехідних процесів на Близькому Сході.

І у питанні внутрішніх реформ, і у питанні відповіді на агресію Росії особливий вплив матимуть наступні 6 місяців

Як відзначається у заяві на сайті посольства США, Тейлор "керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду".

Протягом останніх років Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента в Інституті миру США, який описує себе як "незалежна установа, віддана меті ненасильницього попередження та пом'якшення смертоносних конфліктів за кордоном". Сайт Інституту містить добірку останніх коментарів та заяв Тейлора щодо подій в Україні.

Так у квітневій статті щодо результатів виборів в Україні Тейлор відзначав, що судити про реальні наміри Володимира Зеленського можна буде за його призначеннями на посаді голови МЗС, Міноборони, генпрокурора та СБУ.

"Працювати готові досвідчені кандидати з серйозною репутацією реформістів", - відзначав Тейлор. Тоді ж нинішній повірений у справах США звертав увагу на занепокоєння українців щодо бізнес-зв'язків між "олігархом Ігорем Коломойським" та Володимиром Зеленським.

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"І у питанні внутрішніх реформ, і у питанні відповіді на агресію Росії особливий вплив матимуть наступні 6 місяців", - заявляв про президентство Зеленського Тейлор.

Тейлор також відзначав, що Путін не забариться випробувати політично недосвідченого Зеленського.

Тейлор регулярно виступає із засудженням Російського агресії проти України, наголошуючи на важливості протидії Москві з боку міжнародної спільноти.

"Агресія Росії проти України порушує стандарти, норми та угоди, які зберігали мир у Європі з часу Другої світової війни", - наголошував Тейлор у березні.

Раніше Тейлор також закликав міжнародну спільноту "не забути про Крим, який досі є українським". При цьому Тейлор відзначав, що для повернення Криму знадобляться "роки".

"Треба, щоб українська економіка відновилась, щоб кримчани побачили зміни в українському уряді, в економіці, в цінностях і захотіли приєднатися", - заявляв Тейлор у 2014-му році.

У заяві посольства США щодо призначення Тейора також наводяться його слова про відданість США "успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України". Віру в успіх України Тейлор висловлював і особисто в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" у 2016-му році. Тоді нинішній повірений у справах США висловив віру, що Україна "може досягти своєї мрії" про зміни, але ключем для цього мають стати реформи.

Має з’явитись впевненість в уряді, в політичних інституціях, у Конституції, у президенті

"Має з’явитись впевненість в уряді, в політичних інституціях, у Конституції, у президенті, у медіа, впевненість, що вибори будуть справедливі і вільні, впевненість, що економічні реформи поступово будуть втілені і що люди почнуть краще заробляти, і це все станеться", - відзначав тоді Тейлор.

Особливу увагу привертають і публічні заяви Тейлора у бутність послом США в Україні з 2006-го по 2009-й роки. Наприклад, у 2007-му Тейлор, як і у році 2019-му, наголошував на важливості антикорупційних заходів в Україні, судової та економічної реформи та ін. У 2008-му давав поради щодо вступу до НАТО.

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