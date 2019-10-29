Про те, що в уряді США думали про Зеленського і про свої застереження щодо політики Трампа, розповість конгресменам військовий дипломат

Підполковник Сухопутних сил США Александр Віндман, який з 2018 року опікувався питаннями України в Раді національної безпеки США, планує засвідчити у вівторок 29 жовтня перед комітетами Конгресу, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента.

Обрання президентом Володимира Зеленського та обіцяні антикорупційній реформи стали шансом "для України закріпити прозахідну траєкторію та здійснити мрію життєздатної демократії та економічного добробуту", вважали в уряді США, пише Віндман.



Віндман планує заявити, що він двічі подавав внутрішньовідомчі застереження стосовно того, як Трамп та його адміністрація ставилась до України. Про це йдеться у вступній промові Віндмана до свідчень, копія якої потрапила до низки американських видань.

В промові Віндман, зокрема описує те, як в уряді США розцінювали президентство Зеленського. Обрання президентом Володимира Зеленського та обіцяні антикорупційній реформи стали шансом "для України закріпити прозахідну траєкторію та здійснити мрію життєздатної демократії та економічного добробуту", вважали в уряді США, пише Віндман.

"21 квітня 2019 року, Володимира Зеленського було обрано президентом України переважною більшістю голосів. Президента Зеленського в країні сприймали як об'єднавчу постать. Він був першим кандидатом, який отримав більшість в кожному регіоні країни, спростувавши заяви, що Україна завжди залишатиметься розділеною між україномовним та російськомовним населенням. Передвиборча платформа президента Зеленського базувалась на єдності, реформах, антикорупційній програмі і знайшла відгук по всій країні", - йдеться, серед іншого, у вступній промові Віндмана.

Віндман двічі засвідчував свою стурбованість стосовно кроків по відношенню до України. Так, піся зустрічі тогочасного Секретаря Ради національної безпеки України Олександра Данилюка з радником з національної безпеки США Джоном Болтоном, що відбулась 10 липня, Віндман засвідчив юристу Ради національної безпеки США своє занепокоєння ремарками озвученими на зустрічі послом США до ЄС Ґордоном Сондлендом стосовно необхідності розслідування Україною дій родини Баденів та діяльності компанії Burisma.

Я розумів, що якщо Україна проводила б розслідування, це безперечно призвело б до втрати двопартійної підтримки, яку Україна мала

Подібне занепокоєння Віндман висловлював юристу Ради національної безпеки і після розмови 25 липня між президентом США Дональдом Трампом та Зеленським.

"Мене непокоїла ця телефонна розмова. Я не думав, що належно вимагати від іноземного уряду розслідувати дії американського громадянина і я непокоївся, як це вплине на підтримку урядом України. Я розумів, що якщо Україна проводила б розслідування, це безперечно призвело б до втрати двопартійної підтримки, яку Україна мала. Це зашкодило б національній безпеці США".

В своїй промові Віндман також наголошує, що США та Україна мають "залишатись стратегічними партнерами і співпрацювати над розбудовою стабільної, процвітаючої та демократичної України, інтегрованої до євроатлантичної спільноти".

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