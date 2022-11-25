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Азербайджан не хоче мирних перемовин з Вірменією, якщо Макрон братиме участь
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у п'ятницю, що не зустрінеться з прем'єр-міністром свого супротивника, Вірменії, як планувалося, у Брюсселі наступного місяця, оскільки Єреван просив французького лідера Еммануеля Макрона про посередництво.
Азербайджан звинувачує Францію в підтримці Вірменії в конфлікті двох країн, що триває десятиліття через Нагірний Карабах.
Алієв заявив, що не зустрінеться з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у Брюсселі 7 грудня, оскільки лідер Вірменії вимагав, щоб Макрон був присутній на переговорах.
Пашинян «погодився на зустріч лише за умови», що в ній візьме участь Макрон, заявив Алієв на міжнародній конференції в Баку. «Це означає, що зустріч не відбудеться».
Він звинуватив Пашиняна в спробі "зірвати мирні переговори".
Минулого місяця Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель відвідали зустріч Алієва і Пашиняна в Празі.
У п'ятницю Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що зустріч у Брюсселі повинна мати «той самий» формат.
Оскільки Москва дедалі більше ізольована на світовій арені після лютневого вторгнення в Україну, ЄС і Сполучені Штати взяли на себе провідну роль у посередництві на вірменсько-азербайджанських мирних переговорах.
У п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков наполягав на тому, що Москва «продовжує роботу зі сприяння» переговорам між Вірменією та Азербайджаном.
Вірменія та Азербайджан воювали у 2020 році та в 1990-х роках за Нагірний Карабах, населений вірменами.
Шеститижнева війна у 2020 році забрала життя понад 6500 військових з обох сторін і завершилася припиненням вогню за посередництва Росії.
Дві країни нещодавно почали працювати над мирним договором за посередництва Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
Минулого місяця Алієв засудив як "неприйнятний і упереджений" коментар Макрона про те, що "Азербайджан розв'язав жахливу війну з багатьма смертями, (і) жорстокістю".
Міністерство закордонних справ Азербайджану тоді заявило, що Баку був «змушений переглянути роль Франції в посередництві» мирних переговорів.
Макрон також звинуватив Росію в «дестабілізації» та «прагненні створити безлад» на Кавказі, що президент Росії Володимир Путін назвав «неприйнятним».
Минулого місяця радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков розкритикував спроби ЄС і США "вклинитися в нашу роботу". Кремль бачить кавказький регіон як сферу свого впливу.
Алієв і Пашинян кілька разів зустрічалися цього року в Брюсселі та місті Сочі на півдні Росії.
Згідно з угодою, укладеною за посередництва Москви, Вірменія поступилася територією, яку вона контролювала протягом десятиліть, і Росія розгорнула близько 2000 російських миротворців для спостереження за крихким перемир’ям.
Коли Радянський Союз розпався в 1991 році, етнічні вірменські сепаратисти в Нагірному Карабаху відокремилися від Азербайджану. Подальший конфлікт забрав близько 30 000 життів.
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- Оксана Бедратенко
- Голос Америки
Росія програє енергетичну війну, а європейці довіряють газовій системі України, навіть на тлі атак Росії - експерти
Європа, хоч і в непростій ситуації, але впорається цієї зими завдяки суттєвим запасам газу, вважають в Міжнародній енергетичній асоціації.
Однак наступного року європейські країни можуть зіткнутись із нестачею газу, коли поставки газу з Росії можуть повністю зупинитись.
Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями, але наступна зима буде складнішою, ніж цяФатіхх Бірол
Про це заявив директор Міжнародної енергетичної агенції США Фатіх Бірол під час форуму в Берліні в четвер, пишуть ЗМІ.
Бірол вважає, що "Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями там і тут", але він поперджає, що "наступна зима буде складнішою, ніж ця".
Навіть на тлі обстрілів української інфраструктури, що тривають вже понад місяць, Росія не припиняє постачати газ через українську газотранзитну систему до Європи, зауважує британська експертка центру ICIS Аура Сабадус.
Вона із подивом відзначає, що Росія намагається зберегти транзит газу через Україну, після того, як російські трубопроводи через Балтійське море перестали працювати через інциденти, які європейське слідство назвало «диверсією».
"Це один із цікавих факторів – великий трубопровід, який Росія вихваляла як заміну українському трубопроводу – я, звичайно, кажу про "Північний потік-1" і 2 , – повністю зламано і ймовірність їх повернути в дію дуже мала. З іншого боку, український трубопровід ще працює, - каже Сабадус в коментарі «Голосу Америки». - Україна продовжує транзит газу в Європу".
Україна транспортує російський газ, незважаючи на обстріли інфрастурктури
Після обстрілів української енергоінфраструктури з боку Росії в середу, український оператор газотранзитної системи запевнив, що система "надійно забезпечує транспортування газу згідно із зобов’язаннями перед замовниками в ЄС".
Ми працюємо, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газуЮрій Зябченко
"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу”, – зазначив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.
Сабадус зауважує, що обсяг транзиту обмежено, бо "раніше цього року оператор українського трубопроводу був змушений оголосити "форс мажор", бо російські окупанти крали транзитний газ. Через це потік російського газу через Україну зменшився, однак він йде".
У вівторок російський "Газпром" пригрозив ще більше скоротити поставки газу через Україну, звинувативши Україну в буцімто крадіжках газу. "Нафтогаз" відкинув ці звинувачення.
Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємницяАура Сабадус
Сабадус припускає, що Росії потрібен певний шлях газотранзиту для європейських споживачів, бо вона за минулі місяці втратила більшість ринку газу Європі з кількох причин.
"Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця. Однак, Україна також отримує за це необхідну плату", – зауважує вона.
Європейці продовжують зберігати свій газ в українських газосховищах
Газ також іде в напрямку до України, каже експертка.
"Здебільшого це європейські компанії закачують газ у сховища в Україні. Це надзвичайно позитивно, бо це означає, що європейські компанії довіряють оператору газосховищ. І незважаючи на численні ризики, вони повернулись до України, щоб закачати газ і посилити безпеку поставок до Європи взимку", – додає Сабадус.
Зокрема Молдова здійснює віртуальний реверс газу до України, а уряд Молдови вказує, що зберігає частину свого газу в українських сховищах.
Росія втрачає європейський ринок газу та нафти, зауважив Бірол. "Росія значно програє енергетичну війну", – каже він, зауважуючи, що Кремль втратить близько трильйона доларів до 2030 року через війну в Україні.
В статті використано інформацію АР.
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- Голос Америки
Британський голова МЗС привіз до Києва новий пакет допомоги
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Києва в п’ятницю оприлюднив новий пакет додаткової підтримки для України на мільйони фунтів стерлінгів. Пакет включає військову та гуманітарну частину, яка має допомогти Україні боротися з російським повітряними ударами по життєво важливій інфраструктурі та пришвидшити її відновлення.
«З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України шляхом своїх жорстоких нападів на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Росія зазнає поразки», – сказав він.
Під час візиту до Києва минулого тижня новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про пакет оборонної військової підтримки вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож, як мовиться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства, нині «міністр закордонних справ використає цей візит, щоб переконатися, що Велика Британія дотримується інших ключових зобов’язань».
Клеверлі провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, на яких він засудив російські напади на цивільних осіб, лікарні та енергетичну інфраструктуру, які стали причиною відключення електро- та водопостачання по всій Україні протягом кількох годин.
«Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав Вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її», – написав у Twitter міністр закордонних справ Клеваерлі.
Під час візиту до Києва британський міністр він оголосив про надання ще 3-х мільйонів фунтів стерлінгів підтримки Фонду партнерства для стійкої України для відновлення життєво важливої місцевої інфраструктури.
У Києві Клеверлі наголосив, що підтримка його країни Україні «триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни».
Як мовиться у повідомленні Vіністерства закордонних справ Британії, Україні нададуть додаткових 35 машин екстреної допомоги, у тому числі 24 автомобілів швидкої допомоги та 6 броньованих автомобілів. Також, згідно з повідомленням, Сполучене Королівство надасть додаткових 2 мільйони фунтів на підтримку з розмінування. Нове фінансування буде спрямовано на нещодавно звільнені від контролю Росії території на півдні України, включно з Херсонською областю, мовиться у повідомленні.
Окрім цього, як мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, Клеверлі разом з міністром охорони довкілля Терез Коффі оголосив, що Велика Британія також виділяє 5 мільйонів фунтів стерлінгів на українську ініціативу з доставки зерна до країн, яким загрожує голод.
Цей візит відбувається, коли Росія, за заявами міжнародної спільноти, намагається використати сувору зиму в Україні, продовжуючи свої жорстокі напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру країни, щоб посилити поточну гуманітарну кризу.
Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати системи "Патріот" Україні
БЕРЛІН/ВАРШАВА, 25 листопада (Reuters) – Німеччина заявила в п’ятницю, що обговорює із союзниками прохання Польщі спрямувати німецьку систему протиповітряної оборони “Патріот” в Україну після того, як глава НАТО припустив, що військовий альянс не буде проти такого кроку.
"Ми говоримо з нашими союзниками про те, як діяти щодо пропозиції Польщі", - сказав представник німецького уряду журналістам у Берліні.
Берлін запропонував Варшаві систему “Патріот”, щоб допомогти захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, яка вбила двох людей. Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням направити систему в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що таке розгортання має бути рішенням окремих країн, беручи до уваги правила щодо кінцевих користувачів.
"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він журналістам у Брюсселі.
“Іноді існують угоди щодо кінцевого використання та іншого, тому потрібно консультуватися з іншими союзниками. Але врешті-решт це (рішення) мають прийняти національні уряди», – додав він.
Коментарі Столтенберга надійшли після того, як у четвер міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що для спільного використання підрозділів “Патріот” Німеччини за межами території НАТО потрібне попередні обговорення з НАТО та союзниками.
Патріоти виробляє американська компанія Raytheon (RTX.N).
У п'ятницю польський президент заявив, що Німеччина вирішуватиме, де дислокувати свої підрозділи протиповітряної оборони “Патріот”, додавши, що для безпеки Польщі було б краще, якби вони були на українській території поблизу кордону.
«З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони захищали б як Україну, так і Польщу найбільш ефективно, — сказав Анджей Дуда на прес-конференції в Каунасі, Литва. - Але рішення залишається за німецькою стороною».
На полях навчань НАТО на північному сході Польщі Блащак розкритикував Берлін, сказавши, що був здивований ідеєю, що німецькі «Патріоти» можуть бути надто просунутими, щоб їх перекинути в Україну.
"Це старі “Патріоти”, польська версія є найновішою. Твердження, що старі німецькі "Патріоти" дуже просунуті, не відповідають дійсності", - сказав він.
- Голос Америки
Те, що відбувається за столом переговорів, залежить від подій на полі бою - Столтенберґ
НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ під час прес-конференції в п'ятницю.
"Ми не відступимо, - додав посадовець. - В інтересах нашої безпеки підтримувати Україну".
"Якщо агресор виграє, тривалого миру не буде", - заявив він і зауважив, що "більшість воєн завершується перемовинами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від подій на полі бою".
Під час прес-конференції Столтенберґ окреслив основні питання, які міністри країн Альянсу планують обговорити з Україною наступного тижня на зутрічі в Бухаресті. Серед них - збільшення допомоги Україні в рамках Всеохопного пакету допомоги НАТО, що включає поставки палива, ліків, зимового обладнання, глушники для сигналів дронів.
Столтенберґ також прокоментував ідею Польщі передати німецькі системи протиповітряного захисту "Патріот" Україні. Він вказав, що рішення про таку передачу приймається країною.
"Путін зазнає поразки в Україні і відповідає з більшою жорстокістю", - зауважив Столтенберґ, вказуючи на обстріли Росією української інфраструктури, що стало "страхітливим початком зими для українців". Водночас, генсек відзначив те, що війна показала небезпеку залежності Європи від російського газу.
Україну в Бухаресті на зустрічі 29-30 листопада представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомили в НАТО.
Крім України, на засіданні НАТО також будуть присутні міністри Грузії, Молдови та Боснії і Герцеговини, які, за словами Столтенберґа, "зікнулись з тиском Росії в багатьох аспектах".
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