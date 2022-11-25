Азербайджан не хоче мирних перемовин з Вірменією, якщо Макрон братиме участь

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у п'ятницю, що не зустрінеться з прем'єр-міністром свого супротивника, Вірменії, як планувалося, у Брюсселі наступного місяця, оскільки Єреван просив французького лідера Еммануеля Макрона про посередництво.

Азербайджан звинувачує Францію в підтримці Вірменії в конфлікті двох країн, що триває десятиліття через Нагірний Карабах.

Алієв заявив, що не зустрінеться з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у Брюсселі 7 грудня, оскільки лідер Вірменії вимагав, щоб Макрон був присутній на переговорах.

Пашинян «погодився на зустріч лише за умови», що в ній візьме участь Макрон, заявив Алієв на міжнародній конференції в Баку. «Це означає, що зустріч не відбудеться».

Він звинуватив Пашиняна в спробі "зірвати мирні переговори".

Минулого місяця Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель відвідали зустріч Алієва і Пашиняна в Празі.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що зустріч у Брюсселі повинна мати «той самий» формат.

Оскільки Москва дедалі більше ізольована на світовій арені після лютневого вторгнення в Україну, ЄС і Сполучені Штати взяли на себе провідну роль у посередництві на вірменсько-азербайджанських мирних переговорах.

У п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков наполягав на тому, що Москва «продовжує роботу зі сприяння» переговорам між Вірменією та Азербайджаном.

Вірменія та Азербайджан воювали у 2020 році та в 1990-х роках за Нагірний Карабах, населений вірменами.

Шеститижнева війна у 2020 році забрала життя понад 6500 військових з обох сторін і завершилася припиненням вогню за посередництва Росії.

Дві країни нещодавно почали працювати над мирним договором за посередництва Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

Минулого місяця Алієв засудив як "неприйнятний і упереджений" коментар Макрона про те, що "Азербайджан розв'язав жахливу війну з багатьма смертями, (і) жорстокістю".

Міністерство закордонних справ Азербайджану тоді заявило, що Баку був «змушений переглянути роль Франції в посередництві» мирних переговорів.

Макрон також звинуватив Росію в «дестабілізації» та «прагненні створити безлад» на Кавказі, що президент Росії Володимир Путін назвав «неприйнятним».

Минулого місяця радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков розкритикував спроби ЄС і США "вклинитися в нашу роботу". Кремль бачить кавказький регіон як сферу свого впливу.

Алієв і Пашинян кілька разів зустрічалися цього року в Брюсселі та місті Сочі на півдні Росії.

Згідно з угодою, укладеною за посередництва Москви, Вірменія поступилася територією, яку вона контролювала протягом десятиліть, і Росія розгорнула близько 2000 російських миротворців для спостереження за крихким перемир’ям.

Коли Радянський Союз розпався в 1991 році, етнічні вірменські сепаратисти в Нагірному Карабаху відокремилися від Азербайджану. Подальший конфлікт забрав близько 30 000 життів.