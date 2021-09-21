Блінкен привітав Вірменію з 30-річчям незалежності

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав народ Вірменії з 30-ю річницею незалежності їхньої країни. Відповідну заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

«За три десятиліття, що минули з тих пір, як Вірменія відкинула деспотичне комуністичне правління і проголосила незалежність від Радянського Союзу, Сполучені Штати і Вірменія встановили міцне партнерство, засноване на повазі до прав людини, верховенства закону і демократичних інститутів», - заявив Блінкен.

«Ми вдячні Вірменії за її прихильність як цим спільним цінностям, так і її міжнародним зобов'язанням, які грають настільки важливу роль у зміцненні миру і стабільності в регіоні», - продовжив він.

«Ми цінуємо значний внесок американців вірменського походження, який збагачує громади на всій території США і підсилює енергію нашої країни, - зазначив держсекретар. - Ці культурні зв'язки і відносини між нашими народами продовжують зміцнювати зв'язки між нашими країнами».

Блінкен заявив, що США розраховують на «розвиток міцних двосторонніх відносин» з Вірменією.

У заяві також відзначається, що США віддані сприянню політичному вирішенню конфлікту у Нагірному Карабасі та подоланню гуманітарних наслідків бойових дій, включно зі звільненням усіх затриманих, встановлення зниклих, та обміну рештками.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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