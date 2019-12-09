В американській візі відмовляють майже половині заявників-українців

У 2019 фіскальному році Сполучені Штати відмовили у видачі візи для тимчасових поїздок (візи типу B-1/B-2) майже кожному другому українцеві, який звернувся для отримання візи. Про це йдеться у звіті Державного департаменту.

Згідно зі статистикою, 45,06% заявників на такий тип візи протягом минулого року отримали відмову.

Для порівняння, у Росії відсоток відмов становить 15,19%, у Білорусі - 21,93%, у Польщі - 2,76%. З сусідніх країн вища кількість відмов лише в Молдові; там це число становить 58,03%.

Віза типу B1 видається для ділових цілей, віза В2 - для людей, що планують відвідати США з туристичною або лікувальною метою. Рішення про видачу візи ухвалює консульський офіцер. На офіційному сайті Державного департаменту США вказують найпоширеніші причини відмови у візі. Серед них можуть бути:

Помилки при заповненні анкети та документів;

Неспроможність довести, що заявник не збирається іммігрувати в США;

Недостатня кількість грошей чи фінансової підтримки для перебування в США;

Наявність судимостей;

Шахрайство з метою отримати візу;

Якщо протягом попередньої поїздки заявник залишився у США після прострочення візи.



Втім, кінцеве рішення про в'їзд до Сполучених Штатів ухвалює інспектор міграційної служби вже на пункті перетину кордону. Тому навіть наявність візи не може стовідсотково гарантувати в'їзду до США.

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