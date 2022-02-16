Військові літаки США та Росії зблизились на небезпечну відстань над Середземним морем 

Російська авіація тричі перехоплювала літаки патрулювання ВМС США над Середземним морем впродовж минулих вихідних, - про це у середу, 16 лютого, повідомили у Пентагоні.

Всі три інциденти трапились у міжнародному повітряному просторі в час загострення напруги на українсько-російському кордоні.

"Ми можемо підтвердити, що протягом минулих вихідних три літаки ВМС США P-8A зазнали непрофесійного перехоплення російськими літаками. Під час цих перехоплень екіпажі США перебували у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем", - йдеться у повідомленні речника Міністерства оборони США Майка Кафки.

Він додав, що США через дипломатичні канали висловили росіянам свою стурбованість через ці інциденти.

“Хоча ніхто не постраждав, такі дії можуть призвести до прорахунків і помилок, що призведуть до більш небезпечних наслідків", - зазначив Кафка.

За його словами, США очікують від росіян професійності та дотримання міжнародного права.

"США продовжуватимуть діяти безпечно, професійно та відповідно до міжнародного права в міжнародних водах та повітряному просторі. Ми очікуємо, що Росія зробить те ж саме", - мовиться у повідомлені речника Пентагону.

Американський військовий боїнг P-8 - це судно, призначене для виявлення та знищення підводних човнів, патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних та рятувальних операціях.