Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Військові літаки США та Росії зблизились на небезпечну відстань над Середземним морем 

Боїнг ВМС ВСШ P-8 Посейдон 

Російська авіація тричі перехоплювала літаки патрулювання ВМС США над Середземним морем впродовж минулих вихідних, - про це у середу, 16 лютого, повідомили у Пентагоні.

Всі три інциденти трапились у міжнародному повітряному просторі в час загострення напруги на українсько-російському кордоні.

"Ми можемо підтвердити, що протягом минулих вихідних три літаки ВМС США P-8A зазнали непрофесійного перехоплення російськими літаками. Під час цих перехоплень екіпажі США перебували у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем", - йдеться у повідомленні речника Міністерства оборони США Майка Кафки.

Він додав, що США через дипломатичні канали висловили росіянам свою стурбованість через ці інциденти.

“Хоча ніхто не постраждав, такі дії можуть призвести до прорахунків і помилок, що призведуть до більш небезпечних наслідків", - зазначив Кафка.

За його словами, США очікують від росіян професійності та дотримання міжнародного права.

"США продовжуватимуть діяти безпечно, професійно та відповідно до міжнародного права в міжнародних водах та повітряному просторі. Ми очікуємо, що Росія зробить те ж саме", - мовиться у повідомлені речника Пентагону.

Американський військовий боїнг P-8 - це судно, призначене для виявлення та знищення підводних човнів, патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних та рятувальних операціях.

Як НАТО може допомогти портам Одеси впоратись з обмеженнями РФ в Чорному морі? Відео
Embed
Як НАТО може допомогти портам Одеси впоратись з обмеженнями РФ в Чорному морі? Відео

No media source currently available

0:00 0:04:13 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG