В США, ЄС висловились щодо повної заборони на в'їзд для росіян

Дипломати США та ЄС висловились проти повної заборони на видачу віз росіянам.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 серпня заявив, що не вважає доброю ідеєю повну заборону на візи для всіх росіян, пише Bloomberg. Країни ЄС наступного тижня планують обговорити спільну візову політику в цій сфері.

В Державному департаменті США також висловились проти такої заборони. "США не хотіли б закривати всі шляхи втечі до безпеки для російських дисидентів, або тих, хто може стати жертвами порушень прав людини", - заявив представник Держдепу відповідаючи на питання преси в понеділок, повідомляє журналістка Голосу Америки Нік Чін. В американському дипломатичному відомстві наголосили, що потрібно відокремлювати дії російського уряду та його політику в Україні від російського народу.

В Держдепі також нагадали про візові санкції, які США, союзники та партнери запровадили проти кремлівських посадовців та тих, хто їм допомагає. Більше 5000 осіб підпали під візові обмеження США з 24 лютого 2022 року у відповідь на вторгнення Росії до України.

Як повідомляв Голос Америки, про обмеження видачі віз росіянам минулого тижня заявили в Естонії та Фінляндії, раніше відповідні обмеження ввели Латвія, Чехія та Польща.

Минулого тижня міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність, як громадян країни-агресора.

"Громадян Росії не вітають у Європі. Іхня країна веде війну геноцидного характеру проти невинних людей", - сказав в коментарі Associated Press міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Він зазначив, що "сотні тисяч" росіян, які йдуть через Естонію становлять "очевидну безпекову загрозу" і заявив про моральну відповідальність росіян за агресію РФ.

"Вони мають прокинутись і протестувати проти звірств режиму. Гроші з їхніх податків буквально йдуть на купівлю ракет та бомб, які вбивають дітей в Україні", - додав він.

Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС.

«У людей була дуже сильна моральна реакція на зростання туризму за цих обставин, і в той же час Фінляндія приймає багато українських біженців і так далі, тому це наша реакція на цю ситуацію», - вказав Гаавісто.

Проти обмеження віз для росіян виступила Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії. "Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.

Відомий представник російської діаспори у США аналітик Леонід Бершидський виступив у минулий вівторок з колонкою у The Washington Post, в якій заперечив моральне право російської діаспори виступати проти візової заборони. На думку Бершидського, виступи відомих російських емігрантів, таких як Гарі Каспаров, або Михайло Ходорковський, проти візових заборон справляють враження, що російська діаспора ставить на один щабель як питання віз, так і кровопролитної російської війни в Україні.

Бершидський також протиставив російську діаспору емігрантам, які тікали з нацистської Німеччини в 1930-х роках і являли собою радикально відмінне бачення Німеччини. "Якщо ми не представляємо потужне бачення іншої Росії - морально і конституційно неспроможної на будь-що подібне до путінської версії фашизму - ми щонайменше можемо спробувати бути тихими європейцями", - пише він.

А от російський опозиціонер, колишній високопосадовець Міністерства фінансів РФ Сергій Алексашенко сказав в інтерв’ю британському Times Radio, що заклики в Україні депортувати росіян з Європи, чи обмежити видачу віз, підуть на користь Путіну. "Десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна", - пише Алексашенко, який також проводить паралелі з німецькими емігрантами часів нацизму.