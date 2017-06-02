Шлях до візи США : Чи доведеться українцям показувати сторінки у Facebook та називати партнерів?

США посилюють перевірку під час видачі віз. У разі потреби в американських консульствах можуть запитувати детальну особисту інформацію за останні 15 років. Це стосується як мігрантів, так і туристів.
У додатковій анкеті, яку треба заповнити, подаючись на візу до США, є такі поля до заповнення: історія подорожей за останні 15 років, дані про всі наявні чи колишні паспорти чи громадянства, інформацію про членів сім'ї та родичів.
Зокрема, заявникам пропонують вказати імена й дати народження усіх (живих чи покійних) чинних і колишніх чоловіків та дружин – як офіційних, так і тих, із ким вони перебували в цивільному шлюбі чи мешкали разом.
Також консульства можуть цікавитись інформацією про всі місця проживання і роботодавців заявника за останні 15 років. Окремо в анкеті виділено графу про користування соціальними мережами. Питають, де заявники розміщували фотографії, відео чи статуси упродовж останніх п'яти років. До анкети необхідно внести сторінку мережі та своє ім'я користувача.
Відповіді на ці питання мають добровільний характер, водночас відмова надати потрібну інформацію може означати затримку у видачі візи, чи взагалі її невидання, зазначено наприкінці додаткової анкети.
Однак, новації стосуватимуться не всіх прохачів віз.
У раніше у Державному департаменті повідомляли, що додаткову інформацію вимагатимуть лише у тих заявників, яких підозрюють у тому, що вони пов'язані із тероризмом чи становлять іншу загрозу національній безпеці країни.
За оцінками Держдепу, пише газета The Washington Post, так щороку перевірятимуть 65 тисяч із 13 мільйонів людей в усьому світі, які розраховують отримати американську візу.
Критики рішення кажуть: це призведе до довшого процесу оброблення даних, а також додаткові складнощі в отриманні віз до США призведуть до зменшення приотоку до Америки міжнародних студентів і науковців.
Інформаційна агенція Reuters пише, що процедура затвердження нової анкети тривала лише шість місяців – замість звичних двох років.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше, за даними Держдепу, у 2016 році США відмовили у видачі неімміграційних віз типу B (подорожі з туристичною, або діловою метою) 40.83% прохачів з України.
Додатково перевірятимуть лише 65 тисяч із 13 мільйонів людей, які щороку подаються на візу США
Для порівняння, прохачам з Молодови відомовляли у видачі віз типу B у 36.35% справ. Прохачі з Росії отримали відмову у 9.29% справ. Найбільше відмовляють у візах категорії B прохачам з Афганістану - 73.8%, Куби - понад 81%.
У 2015 році українським прохачам віз категорії В було відмовлено у 34.03% випадків, у 2014 – 27.7%.
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