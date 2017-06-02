Шлях до візи США : Чи доведеться українцям показувати сторінки у Facebook та називати партнерів?

США посилюють перевірку під час видачі віз. У разі потреби в американських консульствах можуть запитувати детальну особисту інформацію за останні 15 років. Це стосується як мігрантів, так і туристів.

У додатковій анкеті, яку треба заповнити, подаючись на візу до США, є такі поля до заповнення: історія подорожей за останні 15 років, дані про всі наявні чи колишні паспорти чи громадянства, інформацію про членів сім'ї та родичів.

Зокрема, заявникам пропонують вказати імена й дати народження усіх (живих чи покійних) чинних і колишніх чоловіків та дружин – як офіційних, так і тих, із ким вони перебували в цивільному шлюбі чи мешкали разом.

Також консульства можуть цікавитись інформацією про всі місця проживання і роботодавців заявника за останні 15 років. Окремо в анкеті виділено графу про користування соціальними мережами. Питають, де заявники розміщували фотографії, відео чи статуси упродовж останніх п'яти років. До анкети необхідно внести сторінку мережі та своє ім'я користувача.

​Відповіді на ці питання мають добровільний характер, водночас відмова надати потрібну інформацію може означати затримку у видачі візи, чи взагалі її невидання, зазначено наприкінці додаткової анкети.

Однак, новації стосуватимуться не всіх прохачів віз.

У раніше у Державному департаменті повідомляли, що додаткову інформацію вимагатимуть лише у тих заявників, яких підозрюють у тому, що вони пов'язані із тероризмом чи становлять іншу загрозу національній безпеці країни.

За оцінками Держдепу, пише газета The Washington Post, так щороку перевірятимуть 65 тисяч із 13 мільйонів людей в усьому світі, які розраховують отримати американську візу.

Критики рішення кажуть: це призведе до довшого процесу оброблення даних, а також додаткові складнощі в отриманні віз до США призведуть до зменшення приотоку до Америки міжнародних студентів і науковців.

Інформаційна агенція Reuters пише, що процедура затвердження нової анкети тривала лише шість місяців – замість звичних двох років.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше, за даними Держдепу, у 2016 році США відмовили у видачі неімміграційних віз типу B (подорожі з туристичною, або діловою метою) 40.83% прохачів з України.

Додатково перевірятимуть лише 65 тисяч із 13 мільйонів людей, які щороку подаються на візу США

Для порівняння, прохачам з Молодови відомовляли у видачі віз типу B у 36.35% справ. Прохачі з Росії отримали відмову у 9.29% справ. Найбільше відмовляють у візах категорії B прохачам з Афганістану - 73.8%, Куби - понад 81%.

У 2015 році українським прохачам віз категорії В було відмовлено у 34.03% випадків, у 2014 – 27.7%.

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