Конгресмени США їдуть до Києва, щоб поспілкуватись з Зеленським, обговорити боротьбу з корупцією та енергетику

У тиждень, коли США відзначають День Незалежності, делегація з п'яти конгресменів США планує відвідати Україну. Візит стане знаком підтримки демократії в Європі перед лицем російської агресії, йдеться на офіційній сторінці очільника делегації та лідера більшості Палати представників США Стені Гоєра.

"Ми маємо серйозно ставитись до загроз демократії зсередини та ззовні. Ми не дозволимо російській агресії просуватись безконтрольно і ми мусимо працювати разом, щоб зміцнити наші основоположні демократичні установи", - заявляє конгресмен.

В Україні, крім зустрічі з президентом Зеленським, конгресмени також планують поспілкуватись з українськими активістами – борцями проти корупції та представниками неурядових організацій, які просувають демократію в країні.

"Делегація також обговорить надзвичайно важливі питання енергобезпеки з головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. До того ж, делегація відвідає Бабин Яр – місце масового вбивства євреїв у часи Голокосту і покладе квіти на Майдані у пам'ять про загиблих протестувальників", - йдеться на сторінці конгресмена.

"Сполучені Штати разом з нашими європейських союзниками підтримують демократію, - говорить Гоєр. – Ця делегація звернеться з чітким посланням нашим союзникам, що Сполучені Штати віддані НАТО та принципу колективної оборони".

В рамках європейського турне, крім України, конгресмени відвідають Данію, Угорщину та Люксембург.

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