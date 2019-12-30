Держсекретар США прибуває до Києва 3 січня

Головний дипломат США Майк Помпео прибуде з візитом до Києва на початку ового року - 3 січня.

В рамках турне країнами Східної Європи та Центральної Азії Держсекретар США відвідає Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Морган Ортагюс.

"Я з нетерпінням очікую на подорож до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру в новому році, щоб зустрітись з партнерами та підтвердити пріоритети США в Європі та на півдні Центральної Азії", - написав Помпео у Twitter.

Протягом дня у Києві, Держсекретар планує провести зустрчі з президентом України Володимиром Зеленським, Міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, повідомило зовнішньополітичне відомство США. Помпео засвідчить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Серед інших пунктів програми візиту – участь у церемонії покладання квітів до меморіалу загиблим на Донбасі біля Михайлівського собору, зустрічі з лідерами громадськості та бізнесу, на яких Помпео планує обговорити питання захисту прав людини, інвестиційний клімат а також урядові реформи.

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