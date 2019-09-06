Чи відвідає Папа Римський Україну, ризикуючи викликати критику Москви?

Архієпископ Української Греко-Католицької церкви Борис Гудзяк закликає Папу Римського Франциска відвідати Україну, хоча і визнає, що такий візит може викликати заперечення Росії.

Візит Папи сприяв би зменшенню насильства на сході України, вважає Гудзяк. "Ми переконані, якщо б Папа приїхав до України, вбивства якщо б не припинились, до зменшились би", - наголосив Гудзяк в інтерв'ю католицькому виданню Crux.

47 єпископів Української Греко-Католицької церкви цього тижня перебувають на синоді у Римі. Це нагода пояснити Священному Престолу, що відбувається в Україні, наголошує архієпископ.

"Ми не сумніваємось, що Священний Престол солідарний з Україною і, зокрема з Українською Греко-Католицькою церквою", - наголошує він.

Архієпископ відзначає, що Російська Православна церква відіграє певну роль, прагнучи перешкодити візиту Папи до України. "Думка Москви стосовно будь-чого важливого в Українській Греко-Католицькій церкві нависала тінню протягом щонайменше останніх 50 років, з 1960-х", - говорить Гудзяк. Він не втрачає надію на проведення папського візиту до країни. "Чи думаю я, що це станеться? Я не здивуюсь, якщо так", - говорить Гудзяк виданню.

"Цей Папа – Папа несподіваних сюрпризів і великої прихильності до народів та місць, що перебувають на межі, а Україна – географічно на межі Європи, - додав він, - вона страждає від війни і її назвали найбіднішою країною Європи, вона має 10 мільйонів мігрантів поза країною".

Однак, Папа Римський Франциск обережно ставиться до позиції Української Греко-Католицької церкви, зауважує Віктор Гаетан, кореспондент National Catholic Register в статті для Foreign Affairs, присвяченій аналізу зовнішньополітичних поглядів Папи.

УГКЦ стоїть на прозахідних позиціях в конфлікті в Україні, зазначає аналітик в статті "Священна дипломатія Папи Римського в Україні", а Папа притримується більш поміркованих позицій в оцінці конфлікту.

Гаетан, зокрема, нагадує заклик архієпископа УГКЦ в Буенос Айресі Святослава Шевчука до християн протистояти "теористичному насильству і відвертій військовій агресії з-за кордону", говорячи про агресію Росії в Україні. Поп відкинув конфронтаційний підхід Шуечука і засудив конфлікт в Україні як "братовбивчу війну".

В лютому 2015 року Папа сказав українським єпископам триматись далі від політики і відзначив, що "сенс справедливості та правди, перед політикою – це мораль".

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