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- Голос Америки
Польща надішле 14 Міг-29 Україні
Польща надасть Україні 14 винищувачів МіГ-29. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного звернення з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві в середу.
"Чотири МіГ-29, які залишились у сховищі, передано українським Збройним силам у ці місяці. Зараз передаються чотири, то це буде загалом вісім ... Ми готові ... передати ще шість, які готуються. Вважаємо, що їх можна передати дуже швидко", - заявив Дуда.
23 березня свої радянські МіГи-29 Україні передала Словаччина, де загалом пообіцяли надати ЗСУ 13 таких літаків.
Зеленський та перша леді перебувають з офіційним візитом в Польщі. Польський президент нагородив Зеленського орденом Білого орла.
"Орден «Білого Орла», яким я маю честь сьогодні нагородити президента Зеленського, є найстарішим і найціннішим польським орденом", - сказав Дуда.
Він підкреслив виняткову роль Зеленського у час повномасштабної війни Росії проти України: "Немає сумніву, що ви, пане президенте, ви Володимире, абсолютно особлива людина, яка отримала мандат від свого народу бути президентом України та виконала цю надзвичайно виняткову місію, яку ніхто не міг передбачити, і дивлячись на вашу службу вашій країні, важко приховати сльози зворушення".
Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку України.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
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Володимир Зеленський у Польщі – з місця подій розповідає Мирослава Гонгадзе. Відео
🇺🇦🇵🇱 Президент України Володимир Зеленський – з візитом у Польщі. Мирослава Гонгадзе з місця подій! Стежте за оновленнями в соцмережах та на сайті Голосу Америки Українською!
- Голос Америки
Макрон: Китай може відіграти значну роль у досягненні миру в Україні
Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю в середу.
"Китай, який має тісні відносини з Росією, підтверджені цими днями, може відіграти значну роль", - сказав президент Франції, звертаючись до французької громади в Пекіні. Він заявив, що під час візиту співпрацюватиме з Китаєм "із спільної відповідальності щодо миру та стабільності" в Україні.
Макрон підкреслив, що Китай негативно відгукнувся на заяви Росії щодо використання ядерної зброї, а також запропонував мирний план для України. Як повідомляв Голос Америки, США, Україна та низка інших країн розкритикували так звані мирні пропозиції Китаю.
Перед візитом до Китаю, Макрон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери, зокрема обговорили плани Макрона долучити Китай до прискорення завершення війни, повідомили в Єлисейському палаці в середу. "Двоє лідерів відзначили спільне бажання долучити Китай до того, щоб прискорити завершення війни в Україні і взяти участь в розбудові тривалого миру в регіоні", - заявили у Макрона.
З триденним візитом в Китаї також перебуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В твіті на початку візиту вона заявила, що Україна стане важливою темою візиту.
"ЄС прагне справедливого миру, який поважає суверенітет та територіальну цілісність України", - твітує посадовиця. Вона повідомила, що розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю.
Володимир Зеленський у своєму сповіщенні про цю телефонну розмову написав: “Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії”.
Про те, що Китай має "моральний обов'язок" сприяти досягненню справедливого миру в Україні та не може підтримувати агресора говорив напередодні і високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.
"Це наше послання Китаю", - додав посадовець, наголосивши на низці візитів європейських політиків високого рівня до Китаю. "Ми чітко заявляємо Китаю, що його позиція щодо звірств Росії та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - додав посадовець.
"Існує чітке очікування, що постійний член Ради Безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію", - додав посадовець.
Боррель назвав "іронічним" те, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про необхідність миру і відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном, але лише через кілька днів Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Боррель назвав це розміщення "ескалацією" та "прямою загрозою європейській безпеці".
В статті використано матеріали Reuter, AFP.
"Як набратися сміливості?" - запитують українські діти після року війни в новій книжці про Песах
Сьогодні євреї в усьому світі, зокрема і в Україні, збираються за столом, щоб поділитись традиційними розповідями про вихід євреїв з Єгипту. Починається єврейський Песах.
Теми визволення з рабства, протистояння жорстокості, співзвучні з сьогоденням, кажуть в громаді.
Цього року вперше було перекладено українською мовою книгу Гаґаду про порядок відзначення Песаху. Тепер, більш ніж через рік після ескалації війни Росії в Україні, можливість читати Гаґаду українською підвищує настрій, каже активістка єврейської громади в Україні Оксана Мантузова. Хоча, додає вона з гіркотою, наразі без перемоги «повністю видихнути не можна».
«Взагалі свято Песах, - каже Оксана, - це свято визволення, коли народ став вільним, і переклад Гаґади українською і те, що ми можемо в цьому році використовувати її у це свято, дуже символічне. Ми в Україні потерпаємо від такого злого фараона, і маємо змогу хоча б таке наше єврейське свято святкувати українською. Це символ. Ми ще не вільні від війни, це символ, який дозволяє нам вірити в те, що ми повертаємося до себе, повертаємось до України».
Ідея перекласти традиційний текст книги, а також поєднати традиційний текст з сучасністю, прийшла Дані Донець-Пулвер, єврейській освітній активістці, під час читань традиційних єврейських текстів в таборі для відпочинку «Мрія» в Угорщині, де збирались родини з України під час війни.
«Люди плакали, коли я читала цей текст. Я навіть не очікувала, що це матиме такий ефект», - каже вона. Спонсорувала видання книги впливова єврейська організація в США JDC.
«Ми попросили людей прислати нам свої розповіді та замальовки з українського сьогодення, які їм буде приємно читати і після війни, після перемоги, замальовки спрямовані на надію, на очікування оновлення, перемоги», - каже Дана, редакторка книги.
Серед розповідей – історія родини, яка виїхала і переїздила різними країнами за кордоном. «Їм дали прихисток і тут, і там, а тепер вони повертаються назад, - каже Дана. – Вони описують це як певний песахальний похід, який зрештою закінчується».
Найулюбленіший розділ Гаґади для Дани - традиційні питання від наймолодшого учасника святкування. Укладачі попросили дітей написати до книги питання, які їх турбують.
«У нас з'явилась ціла вставка – питання українських дітей. Про це можна написати цілу книгу», - каже активістка.
Навіщо починати війну, якщо можна просто в щось зіграти? Як набратися сміливості? Чи сумує за мною мій песик? Чому я не президент? Це лише кілька з тих питань, які поставили діти.
Сам переклад традиційного тексту було робити складно, адже мало знавців української мови, які також одночасно знаються на всіх тонкощах івриту, розповідає Дана.
«Мені дуже сподобалось взаємодіяти з українською мовою, бо в певному сенсі вона має стародавнє, насичене звучання, яке навіть немов ближче до оригіналу, ніж, наприклад, російськомовні тексти. Українська має певну урочистість, оксамитність, яка притаманна також і івриту», - продовжує експертка.
Вона вважає, що тепер в Україні багато єврейських громад, які хочуть залишитись в країні й будувати культуру, яка буде як єврейською, так і українською. Громада хоче передати книгу і президенту України Володимиру Зеленському.
- Голос Америки
Міністр закордонних справ Естонії: попри великий прогрес, Альянс досі робить недостатньо для підтримки України. Відео
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, з яким поспілкувався Голос Америки, сказав, що хотів би незабаром побачити і український прапор серед стягів країн-членів НАТО. Він наголосив: попри великий прогрес, Альянс, на його думку, досі робить недостатньо для підтримки України.
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