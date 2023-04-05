Польща надішле 14 Міг-29 Україні

Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю в середу.

"Китай, який має тісні відносини з Росією, підтверджені цими днями, може відіграти значну роль", - сказав президент Франції, звертаючись до французької громади в Пекіні. Він заявив, що під час візиту співпрацюватиме з Китаєм "із спільної відповідальності щодо миру та стабільності" в Україні.

Макрон підкреслив, що Китай негативно відгукнувся на заяви Росії щодо використання ядерної зброї, а також запропонував мирний план для України. Як повідомляв Голос Америки, США, Україна та низка інших країн розкритикували так звані мирні пропозиції Китаю.

Перед візитом до Китаю, Макрон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери, зокрема обговорили плани Макрона долучити Китай до прискорення завершення війни, повідомили в Єлисейському палаці в середу. "Двоє лідерів відзначили спільне бажання долучити Китай до того, щоб прискорити завершення війни в Україні і взяти участь в розбудові тривалого миру в регіоні", - заявили у Макрона.

З триденним візитом в Китаї також перебуває президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В твіті на початку візиту вона заявила, що Україна стане важливою темою візиту.

"ЄС прагне справедливого миру, який поважає суверенітет та територіальну цілісність України", - твітує посадовиця. Вона повідомила, що розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю.

Володимир Зеленський у своєму сповіщенні про цю телефонну розмову написав: “Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії”.

Про те, що Китай має "моральний обов'язок" сприяти досягненню справедливого миру в Україні та не може підтримувати агресора говорив напередодні і високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.

"Це наше послання Китаю", - додав посадовець, наголосивши на низці візитів європейських політиків високого рівня до Китаю. "Ми чітко заявляємо Китаю, що його позиція щодо звірств Росії та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - додав посадовець.

"Існує чітке очікування, що постійний член Ради Безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію", - додав посадовець.

Боррель назвав "іронічним" те, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про необхідність миру і відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном, але лише через кілька днів Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Боррель назвав це розміщення "ескалацією" та "прямою загрозою європейській безпеці".

В статті використано матеріали Reuter, AFP.