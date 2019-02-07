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Пайфер: Чи думав Кремль, що Україна зможе розміщувати власні ракети, коли порушував договір INF?

  • Голос Америки
Частини крилатої ракетної системи SSC-8/9M729 на виставці в Росії, 23 січня 2019 року

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Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF) відкриє Україні можливості для розробки та розміщення відповідних ракет. Про це пише дослідник Стенфордського університету та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в коментарі у Twitter.

"Договір зараз на шляху до припинення, і Україна отримає свободу в розробці, випробуваннях та розміщенні наземних балістичних та крилатих ракет з радіусом дії від 500 до 5 500 кілометрів. Цікаво, чи Кремль про це подумав?" – зауважив дослідник.

Києву знадобляться роки, щоб вийти на стадію, коли можна буде розробити ракети здатні досягнути Москви, наголошує у відповідь Пайферу політичний аналітик з Канади Аріяна Ґіць. "Що за цей час Росія планує зробити Україні?" – задає питання аналітик.

Дискусія розгорілась після інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна Українській службі "Голосу Америки".

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео
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Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео

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"Ця поведінка Росії призвела до нової логіки – гонки озброєнь. Звичайно, оскільки і інші партнери будуть це робити і в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики і ми маємо відповісти на них гідно, оскільки у нас є досвід. У нас є відповідний інтелект і у нас є необхідність захищати нашу країну". Так відповів міністр на питання, чи змінюються розрахунки України у випадку, якщо дію Договору буде припинено.

"Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього вирішувати будемо ми", - додав Клімкін.

Раніше цього року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF). Помпео заявив, що Державний департамент за 6 місяців передасть Росії офіційну заяву про вихід з угоди, якщо Росія не повернеться до виконання положень Договору. Прикладом порушення Договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729.

Росія також зробила відповідну заяву про свій можливий вихід з Договору.

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Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео

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Інтерв'ю з Павлом Клімкіним. Відео

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