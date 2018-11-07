Мертвий власник борделю переміг на виборах в Неваді

Власник борделю та зірка реаліті-ТБ, який помер минулого місяця, переміг на виборах від 36-го округу у Неваді.

Денніс Гоф на виборах змагався проти вчительки Лесі Романов.

Тепер посадовці округу призначать республіканця, який тимчасово займе його місце в представницькому органі.

Гофа знайшли мертвим 16 жовтня після того, як він провів вихідні святкуючи 72-ий день народження на своєму ранчо у годині їзди від Лас-Вегаса. Його тіло знайшов порноактор Рон Джеремі та повія в борделі, за інформацією АР.

Правоохоронці все ще намагаються встановити причину смерті.

Гоф також брав участь в реаліті-шоу для дорослих "Cathouse" і написав книгу під назвою "Мистецтво сутенерства"

Гоф отримав підтримку від наближеного до Трампа радника Роджера Стоуна і активіста, який виступає за зниження податків Гровера Норквіста.

Гоф заявляв, що рух проти борделів та зарегульованість цієї галузі, з якими він зіткнувся цього року були політичною відплатою за його діяльність.

Округ у якому балотувався Гоф межує з Каліфорнією і Ютою і включає Національну зону безпеки Невади – місце, де колись проводились ядерні випробування.

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