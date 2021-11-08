Власник закрив газету Kyiv Post

З 8 листопада англомовна газета Kyiv Post припиняє свою роботу. Про це заявив її власник, одеський забудовник Аднан Ківан. Як він пояснив, видання закривається "на короткий час".

"Ми сподіваємось відкрити газету знову, більшу і кращу", - сказав Ківан, якого цитує сайт Kyiv Post.

Власник видання повідомив, що після перезапуску, Kyiv Post стане мультимедійним і виходитиме, крім англійської, також українською, російською та арабською мовами. Як сказав Ківан, команду газети підсилять найкращими журналістами України, США, Канади та Європи.

А тим часом журналісти Kyiv Post, які 8 листопада дізнались про звільнення з роботи, кажуть про розплату власника через спробу газети зберегти незалежність.

"Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана", - написала в заяві від імені журналістського колективу Ганна Миронюк.

"Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", - мовиться в заяві, розміщеній у Facebook.

Як додає журналістка, "Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років. Ми були зразком високих професійних та етичних журналістських стандартів. Саме тому кожен президент та кожен уряд намагалися чинити тиск на Kyiv Post. Та попри це, жоден власник не закривав газету".

Колектив видання оприлюднив також свої вимоги до власника.

"Вимоги Kyiv Post: відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання", - мовиться в заяві.

Новину про закриття популярного, найстарішого в Україні англомовного видання коментують у журналістській спільноті.

"Скидається на те, що газета Kyiv Post, у її нинішньому вигляді, перестає існувати", - написав у Facebook головний редактор журналу "Новое Время" Віталій Сич.

За його словами, "В останні місяці власник видання одеський забудовник Аднан Ківан з'ясував, що у свободи слова і гострої журналістики є ціна - конфронтація з владою. Не кожен бізнесмен готовий її платити".

"Узяти й вигнати команду незалежних журналістів на вулицю, пояснюючи це реформою - неприпустима дикість", - пише на своїй сторінці у FB журналістка Юлія Макгаффі.

Інша журналістка Севгіль Мусаєва припускає, що закриття видання пов'язане з тиском на Ківана з боку Офісу президента.

Як пише Мусаєва, "Kyiv Post - основне джерело інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів. Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти..."

Натомість в Офісі президента відкидають звинувачення у тому, буцімто посприяли закриттю видання.

"Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж самою несподіванкою, як і для решти", – написав у Facebook прес-cекретар президента Сергій Никифоров.

"Уявити сучасне медіаполе України без KyivPost неможливо", - написав речник Зеленського і висловив сподівання на те, що Kyiv Post продовжить свою роботу.

Підтримку газеті висловила посол України в США Оксана Маркарова. Як вона написала у Facebook, "Ми, ваші читачі, потребуємо, щоб ви продовжили робити свою виняткову роботу".

Дивіться також: Що відбувається на кордоні Польща-Білорусь? Відео