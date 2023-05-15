Власники будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми" вивісили український прапор

Власники одного із найбільш популярних туристичних цікавинок американського Лос-Анджелеса, будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми", вивісили український прапор.

Ви напевно пам'ятаєте улюблений серіал українських підлітків 90-х “Всі жінки відьми” і таємничий вікторіанський будинок у якому жили Фібі, Пайпер і Прю?

Будинок, що став локацією для зйомок серіалу, розташований у Анджеліно Хайтс, історичному районі Лос-Анджелеса. Власники будинку, подружжя - Планарія та Мурей, розповіли, чому вирішили вивісити український стяг.

"Якщо ми зможемо знайти око Тритона і палець жаби, зробити зілля і негайно позбутися Путіна, ми всі це зробимо", – розповідає Планарія.

В інтер'єрі все як у відомому серіалі. Планарія розповідає як після того як у 1998 вийшли перші серії "Всіх жінок відьом" будинок став однією із найпопулярніших туристичних пам'яток у Лос-Анджелесі. Сюди з того часу кожного дня приїжджають туристи з усього світу. Коли подружжя дізналось про російське вторгнення - одразу ж вирішили - відьомський будинок прикрашатиме жовто-блакитний стяг.

"Ідея прапора полягала в тому, щоб привернути увагу американців до України, щоб американці підійшли, побачили прапор і сказали: “Що це?” - і щоб вони могли відчути себе залученими", – розповів Мурей Бернс, власник будинку.

Планарія з чоловіком перед війною відвідували Одесу як туристи. Жінка має східноєвропейське коріння, тому напад Росії на Україну для неї це вже особиста справа.

"Я східноєвропейська єврейка. Я виховувалась на історії з погромами та Другою світовою війною. Те, що Росія вторгнулась в цю прекрасну країну, в якій ми були, а ми були в Одесі і планували поїхати знову, нас просто жахнув", – ділиться переживаннями Планарія.

Господарка дому розповідає, що окрім вивішування прапора вони намагались допомогти й іншими шляхами

"Ми почуваємося такими безпорадними... що ми можемо зробити? Я надіслала багато грошей до волонтерської організації, яка є однією з моїх улюблених благодійних організацій, і ми також купили дві ночі та сніданок на Airnbnb, щоб пожертвувати гроші незнайомцю в Києві... це так засмучує, що ми фактично нічого не можемо зробити".

Подружжя хоч і є власниками будинку, але живуть навпроти. І у своєму помешканні також вивісили український прапор аби всі сусіди і туристи знали про їхні цінності.

Власники будинку, у якому знімали серіал “Всі жінки відьми”, вивісили український прапор. Відео