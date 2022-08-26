Ексклюзив: український інженер-атомник розповів про умови всередині Запорізької АЕС

Інженер, який з 4 березня працює в умовах російської окупації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), розповів Голосу Америки, що російські війська розмістили артилерійські та ракетні установки на території станції та навколо неї та самі спричинили вибухи поблизу станції в явній спробі дискредитувати українських військових.

Розповідь інженера, особа якого тут не розголошується, через побоювання помсти з боку окупаційної влади, підтверджує заяви українського уряду про те, що Росія несе відповідальність за вибухи на території найбільшої в Європі атомної електростанції. Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вибухи є результатом українського ракетно-артилерійського вогню.

Ведуться переговори щодо доступу інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до місця події для визначення ризику катастрофічної аварії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив цього тижня, що сподівається незабаром завершити переговори з двома країнами щодо деталей інспекційного візиту.

Інтерв'ю з інженером, давнім мешканцем міста Енергодар, де розташована станція, відбулося перед тим, як українська державна компанія "Енергоатом" оголосила в четвер, що пожежі на сусідній вугільній електростанції призвели до обриву останньої лінії передачі між заводом та українською енергомережею. Пізніше МАГАТЕ на основі даних з України, повідомило, що електропостачання станції було відновлено.

Інтерв’ю Грузинської служби Америки подається в перекладі.

Голос Америки: Наскільки складною є нинішня ситуація на Запорізькій АЕС?

На сьогоднішній день ситуацію на Запорізькій АЕС можна охарактеризувати як стабільно складну. На даному етапі безпека АЕС знаходиться під контролем. Але весь персонал ЗАЕС змушений працювати під сильним тиском з боку росіян.

Через це психологічний стан співробітників критичний. Крім майже щоденних обстрілів і бомбардувань, Запорізька АЕС є найбільшою в Європі, і витік радіації був би глобальною катастрофою.

Голос Америки: Українська сторона стверджує, що росіяни часто використовують територію АЕС для артилерійських і ракетних ударів, а також мінують машинні зали ядерних реакторів.

Я можу підтвердити, що так. Різні типи російських артилерійсько-ракетних установок розташовані як на території АЕС, так і навколо неї, по периметру, біля Каховського водосховища. Територія електростанції також заповнена іншою російською військовою технікою. Щодо мінування закладу, то тут теж про це говорять, але я особисто цього не бачив.

Голос Америки: Українська сторона також стверджує, що росіяни самі бомблять територію ЗАЕС.

Кілька разів з так званої промзони бомбили місця, які не можуть вплинути на безпечну роботу електростанції. Я вважаю, що росіяни намагаються дискредитувати Збройні сили України з метою пропаганди того, що українська армія б’є по АЕС з іншого боку Дніпра. При цьому росіяни навмисно пошкодили високовольтні лінії електропередач, які з’єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

Голос Америки: Яку небезпеку це становить для атомної електростанції?

Щоб нормально функціонувати, атомна електростанція повинна передавати вироблену енергію в енергосистему, а електроенергія потрібна для належної роботи насосів і своєчасного охолодження палива в ядерних реакторах.

Тут вважають, що росіяни, пошкодивши високовольтні лінії електропередач, хочуть влаштувати невелику аварію і ненадовго зупинити ЗАЕС, потім поставити нам електроенергію з Криму і автоматично перевести АЕС на російську енергетичну систему. Це дуже небезпечний план.

Голос Америки: Як зараз керують Запорізькою АЕС?

Атомна електростанція знаходиться під управлінням Національної атомної енергогенеруючої компанії України, і ми отримуємо зарплату в українських гривнях, які зараховуються на наші банківські картки.

Поки що росіяни не чіпали управління АЕС, хоча я думаю, що скоро це станеться. Тиск посилюється. Сюди неодноразово приїжджали представники «Росатома».

Мовляв, незабаром ми будемо повністю підпорядковані «Росатому». Ми будемо працювати на російську енергосистему, і нам будуть платити в російських рублях.

Нам кажуть, що тим, хто виступає проти цього, доведеться залишити роботу. З початку окупації багато хто виїхав. Проте для безпечної роботи станції оперативний персонал знаходиться на місці та продовжує працювати в штатному режимі. Що буде, якщо нас відключать від енергосистеми України, сказати дуже важко. Сподіваюся, цього не станеться.

Голос Америки: Яка ситуація в місті Енергодар?

В Енергодарі ситуація відносно спокійна, якщо так можна назвати окупацію. Періодично відбуваються артилерійські обстріли. Є ще постріли, судячи зі звуків. Я думаю, що росіяни бомбардують міста Нікополь і Марганець на тому боці Дніпра з нашого боку, тобто з Каховського водосховища.

Енергодаром керує російська військова адміністрація. Свободу слова та вираження знищено. Українські телеканали та інтернет закрито. З 13 липня російський інтернет “Міранда” увімкнено з Криму. З 1 серпня припинилась і українська пошта. Пішли й українські банки. Всім зарплату і пенсію виплачують у гривнях на картку. Тут у магазинах і на ринках в обігу як українські гривні, так і російські рублі.

З вересня росіяни збираються почати викладати в школах російською мовою, хоча значна частина вчителів пішла, і я не знаю, як вони це зроблять. Вони повністю зруйнували систему освіти. Вони роздають російські паспорти. Цей процес теж йде погано і охопив не більше кількох десятків бабусь і дідусів. Зрушити питання про так званий референдум «Запорізької республіки» поки не змогли. Вони не мають реальної підтримки.

Незважаючи на війну, ми ще не відчуваємо дефіциту продуктів чи ліків у місті, хоча ціни на все катастрофічно зросли. Поставки здійснюються з Криму та Росії, а також із Запоріжжя, Дніпра та Харкова. Ця логістика ще працює.

Частина людей покинула місто і ще їдуть. Залишилися люди сім'ями, які роками працюють на Запорізькій АЕС. Я особисто не знаю, куди звертатися, якщо ситуація ще більше ускладниться.

Голос Америки: повідомлялося, що росіяни погодилися допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. Що вони можуть змінити?

Міжнародне агентство з атомної енергії проводило тут періодичні інспекції і тепер після інспекції зробить висновок, чи дотримуються на Запорізькій АЕС норми безпеки, чи є загроза аварії чи витік радіації.

Очікується, що після висновку Агентства, міжнародний тиск на Москву посилиться, і Росія буде змушена вивести важке озброєння та війська з АЕС. Я вважаю, що це нереально. За власним бажанням росіяни звідси не підуть. Без війни це неможливо.

Люди тут також дуже незадоволені українською владою і вимагають відповіді від Зеленського. Ми практично без бою здали весь південь. Ми роками знали, що Крим був анексований, і всі чекали нападу звідти.

У цей час росіяни увійшли в Херсон, Мелітополь — сюди теж практично без серйозного військового опору. Принаймні це має бути, щоб вони не увійшли в Запорізьку область. Досі не вірю в те, що сталося. Як можна було віддати Запорізьку АЕС Росії? Життя в окупації жахливе.