Вогнеметом почистив сніг перед будинком американець

Мешканець штату Вірджинія у США використав велику паяльну лампу, щоб прибрати сніг перед власним будинком. Про це повідомляють ABC.

Кмітливець побачив рекламне оголошення, яке пропонувало використати вогнемет для прибирання снігу, вивчив місцеві закони, проконсультувався із чиновниками і взявся за справу.

Очевидно дана забавка виявилась цілком легальною.

Ось як це виглядало:

Чоловік поділився технікою безпеки, яку використовував.

"Перед початком роботи переконайтесь, що поблизу немає легкозаймистих матеріалів. Переконайтесь, що спрямовуєте полум'я лише на те, що хочете підпалити, а після завершення роботи послідкуйте десь півгодини за ділянкою, яку обробили, щоб переконатися що не буде повторного загоряння", - наводить слова чоловіка видання.

Не пробуйте повторити цей трюк вдома.

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