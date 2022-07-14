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45 країн домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні
Сполучені Штати та понад 40 інших країн в четвер домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних, за підозрами, в Україні. Рішення було прийняте невдовзі після того як, за словами Києва, Росія провела ракетний удар, в результаті якого загинули мирні жителі далеко від лінії фронту.
Президент України Володимир Зеленський заявив на міжнародній конференції, що російські ракети вразили два громадські центри на заході України, убивши 20 людей, у тому числі трьох дітей, багато людей також отримали поранення.
Росія неодноразово заперечувала свою причетність до воєнних злочинів і навмисного нападу на цивільне населення, скоєних після початку вторгнення в Україну у лютому. РФ заявляє, що почала «спеціальну військову операцію», щоб захистити російськомовне населення і викорінити небезпечних націоналістів. Україна каже, що Москва веде неспровоковану загарбницьку війну.
"Сьогодні вранці російські ракети влучили в наше місто Вінницю, звичайне, мирне місто. Крилаті ракети завдали удари по двох об'єктах комунальної власності, зруйновано будинки, зруйновано медпункт, (підпалені) автомобілі та трамваї, – сказав Зеленський у відеозверненні. - Це акт російського терору”.
Міністерство оборони Росії не надало негайних коментарів щодо нападів у Вінниці.
У четвер 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.
Спільну заяву зокрема підписали країни Європейського Союзу, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Мексика та Австралія.
Кроки, про які погодились країни, включають створення рамкової групи, щоб уникнути дублювання розслідувань, проведення навчання українських прокурорів і розширення кількості експертно-криміналістичних груп, які працюють в Україні.
Учасники засідання також пообіцяли виділити 20 мільйонів доларів США на допомогу МКС та Генеральній прокуратурі в Україні і Організації Об'єднаних Націй.
З огляду на те, що зараз відкрито близько 23 000 розслідувань воєнних злочинів і різні країни беруть участь в розслідуваннях, докази мають бути надійними та організованими, кажуть посадовці.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гекстра сказав, що на уряди вплинули зображення «безневинних мирних жителів, яких убивають із зв’язаними за спиною руками, жінок і чоловіків, яких ґвалтують, а іноді членів родини змушують дивитися на це».
Окремо Гекстра сказав, що Нідерланди розглянуть можливість створення міжнародного трибуналу з військових злочинів в Україні, частково тому, що ні Україна, ні Росія не є членами МКС.
«Ми повинні заповнити вакуум, і МКС тут не має юрисдикції, тому я можу уявити, що ми все-таки розглядаємо можливість створення такого трибуналу. Ми розглянемо це», — сказав він.
З моменту вторгнення в лютому російські збройні сили розбомбили українські міста і залишили тіла вбитих людей на вулицях міст і сіл, які вони окупували. Україна каже, що загинули десятки тисяч мирних жителів. Москва свою відповідальність заперечує.
Також надходили деякі повідомлення про жорстоке поводження українців з російськими полоненими, хоча переважна більшість звинувачень, задокументованих такими органами, як ООН, стосуються ймовірних звірств, вчинених російськими загарбниками та їхніми помічниками.
З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачанняПосол США Узра Зея
«Поки відбувається ця зустріч, російські війська продовжують чинити звірства в Україні із жахливою інтенсивністю», — сказав посол США Узра Зея, який був присутній на зустрічі.
"З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачання", - додав він.
Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що підозрювані у військових злочинах і геноциді все ще залишаються на волі через конфлікти, які тривали десятиліттями в таких місцях, як Руанда, Дарфур, Сирія, Конго та Балкани.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що є підстави для надії, оскільки понад 40 держав зараз вимагають покарання щодо України через суд. МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.
"У такий час закон не може бути спостерігачем. Закон не може комфортно відпочивати в Гаазі", - сказав він.
Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом.
Після вторгнення 24 лютого українська влада засудила двох російських солдатів за військові злочини.
Сепаратистські проксі Росії провели власні судові процеси, зокрема винесли смертні вироки двом британським бійцям і марокканцю під час процесів, які західні країни вважають фіктивним.
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Карім Хан: Закон не може бути «стороннім спостерігачем», коли люди страждають в Україні. Відео
"У такий час закон не може бути стороннім спостерігачем, закон не може комфортно відпочивати в Гаазі чи будь-де ще, адже його призначення - захист та підтримка принципів, критично важливих для людства", - заявляє прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
- Голос Америки
На Заході відреагували на удари по Вінниці
Генеральний секретар ООН засудив напад у Вінниці, під час якого, за повідомленнями українського уряду, ракетними ударами було вбито щонайменше 22 людини, включаючи трьох дітей а також більше 100 людей зазнали поранень.
"Генеральний секретар засуджує будь-які напади проти цивільних осіб, цивільної інфраструктури і підтверджує заклик до підзвітності за такі порушення", - йдеться в заяві поширеній речником ООН.
Посол США в Україні Бріджит Брінк а також її британська колега поставила цей напад в контекст розслідування воєнних злочинів.
14 липня в Гаазі відбувається міжнародна Конференція щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини, нагадала посол США.
"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці", - написала дипломат у Twitter. Вона запевнила, що США підтримватимуть Україну поки вона "не переможе жорстоку агресію".
Ще одним нападом, який має бути розслідуваний в низці воєнних злочинів проти України назвала напад Росії у Вінниці британська посол в Україні Мелінда Сіммонс.
"Ще одна неспровокована і необґрунтована атака Росії проти невинних цивільних у Вінниці, зовсім не близько до бойових дій, - написала Сіммонс у Twitter. - Це ще одна жорстока атака, яку потрібно розслідувати в низці воєнних злочинів проти України. Британія підтримує такі розслідування. Правила та справедливість мають настати".
- Голос Америки
Життєво необхідна допомога не доходить до жителів окупованих Росією територій України вже півтора місяця – посол США при ОБСЄ
Російське вторгнення в Україну створило «гуманітарну катастрофу величезних масштабів», але «російські війська все більше обмежують гуманітарний доступ до контрольованих Росією районів України», заявив голова місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Майкл Карпентер.
На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні він наголосив, що через обмеження, які створює Росія, вже з початку червня «життєво необхідна допомога» не може бути доставлена до жителів "контрольованих Росією" територій Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.
«У зв’язку з тим, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до п’ятого місяця, я хотів би трохи поговорити про те, як російські війська все більше обмежують гуманітарний доступ до контрольованих Росією районів (областей - ред) Донецька, Луганська, Харкова, Херсона, Миколаєва та Запоріжжя. З початку червня доставка життєво необхідної допомоги з таких районів була в основному припинена через невпинні атаки Росії та бюрократичні обмеження, накладені Росією та її ставлениками», – сказав американський дипломат.
Він заявив, що на окупованих територіях залишилося «багато людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями, які не могли легко втекти». І тепер вони «не мають доступу до основних послуг і стикаються зі стрімким погіршенням гуманітарних умов».
Посол США при ОБСЄ зазначив, що як учасниця Першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій Росія зобов’язана дозволяти та сприяти швидкому та безперешкодному проходженню гуманітарних вантажів, обладнання та персоналу. А відмова надати доступ до жителів окупованих територій гуманітарної допомоги є порушенням міжнародного гуманітарного права.
У четвер у Гаазі вдбувається засідання міністрів юстиції низки країн Заходу, які прагнуть скоординувати зусилля із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України, скоєних з часу повномасштабного вторгнення російських військ наприкінці лютого 2022 року.
За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, метою зустрічі є створення «спеціального трибуналу для Росії». Конференцію приймає уряд Нідерландів спільно з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською комісією, а участь у ній беруть представники близько 40 країн, включно зі США.
- Голос Америки
Конгресвумен США обурена звинуваченнями в прокремлівській позиції
Конгресвумен США Вікторія Спартц висловила обурення звинуваченнями в "прокремлівській" позиції.
На своєму сайті Спартц заявила, що ї підтримка "нагляду за більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся з якої виділяється напряму Україні - якимось чином є "прокремлівською".
"Навпаки, - наголосила Спартц, - нестача нагляду лише створює непотрібний ризик і використовується нашими супротивниками".
"Я не певна, чому будь-хто з моїх колег міг подумати, що активна позиція Конгресу, щоб нам не довелось шукати нашу зброю в Сирії та Мексиці - якимось чином є поганою ідеєю, з огляду на збільшення рівня поставок просунутих систем за кордон", - додала вона.
Раніше, Спартц виступила із заявою, де висловила критику голови Офісу українського президента а також виступила за більший нагляд США щодо поставок зброї Україні.
Тоді ж співзасновниця Групи підтримки Україні в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур оприлюднила заяву на підтримку президента Зеленського та членів офісу президента.
«На переважно двопартійній основі Конгрес Сполучених Штатів за лідерства Групи підтримки України в Конгресі очолив підтримку суверенної нації України у її героїчних зусиллях захистити свою батьківщину та закінчити брутальну війну, розв’язану Росією», - йдеться в заяві Каптур.
Каптур додала, що рівень та масштаб співпраці США з офісом президента Зеленського не дає приводу піддати сумніву лояльність жодної офіційної особи.
«Ті, хто розповсюджує дикі наративи, направлені на підрив українських офіційних осіб під час війни, безвідповідально допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і народ України не має кращого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники ми продовжимо. Працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб покласти край цій війні», - заявила конгресвумен Каптур.
У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.
"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про, начебто, зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у Фейсбук.
В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.
“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.
“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.
Раніше інші американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги. В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".
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